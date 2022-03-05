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Три топ-менеджера красноярских предприятий пойдут под суд за отравление школьников

Три топ-менеджера красноярских предприятий пойдут под суд за отравление школьников
Иллюстрация: ivbg.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту отравления учащихся школ в 2021 году.

#НОВОСТИ
Директора компаний «Алёнушка», «Респект» и «Развитие» пойдут под суд за отравление учащихся школ Октябрьского и Советского районов, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.
 
Следствие установило, то с середины декабря 2020 года по коней февраля 2021-го сельхозкооператив «Алёнушка» отгрузил компании «Респект» партию овощей, которые не были проверены на иерсиниоз. «Респект», который занимается переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, также с нарушением санитарно-эпидемиологических норм отправил их (овощи) компании «Развитие» — поставщику школьных столовых Октябрьского и Советского районов Красноярска.
Сотрудники пищевых блоков, руководствуясь инструкцией по обработке сырых овощей, утвержденной руководителем ООО „Развитие“, в которой отсутствовал пункт об ошпаривании сырых овощей, приготовили блюда из сырых овощей, зараженных иерсиниозной инфекцией, что привело к массовому отравлению 126 школьников в возрасте от 7 до 16 лет», — рассказали в Следкоме.
По факту отравления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Сейчас его расследование завершено и оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее дело передадут в суд для рассмотрения по существу.
 
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Инцидент произошел в начале 2021 года. Осенью прокуратура обратилась в суд, чтобы привлечь организацию к административной ответственности.

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Автор: Петр Савельев
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