Три топ-менеджера красноярских предприятий пойдут под суд за отравление школьников

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту отравления учащихся школ в 2021 году.

Директора компаний «Алёнушка», «Респект» и «Развитие» пойдут под суд за отравление учащихся школ Октябрьского и Советского районов, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

Следствие установило, то с середины декабря 2020 года по коней февраля 2021-го сельхозкооператив «Алёнушка» отгрузил компании «Респект» партию овощей, которые не были проверены на иерсиниоз. «Респект», который занимается переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, также с нарушением санитарно-эпидемиологических норм отправил их (овощи) компании «Развитие» — поставщику школьных столовых Октябрьского и Советского районов Красноярска.

Сотрудники пищевых блоков, руководствуясь инструкцией по обработке сырых овощей, утвержденной руководителем ООО „Развитие“, в которой отсутствовал пункт об ошпаривании сырых овощей, приготовили блюда из сырых овощей, зараженных иерсиниозной инфекцией, что привело к массовому отравлению 126 школьников в возрасте от 7 до 16 лет», — рассказали в Следкоме.

По факту отравления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Сейчас его расследование завершено и оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

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