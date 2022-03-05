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Экспорт зерна из Красноярского края снизился более чем вдвое

Экспорт зерна из Красноярского края снизился более чем вдвое
Иллюстрация: oilworld.ru

Начало года показало отрицательную динамику зарубежных поставок красноярского зерна. Отгрузки же внутри России вросли настолько, что смогли перекрыть падение экспорта.

#НОВОСТИ
За два месяца 2022 года из Красноярского края было экспортировано 31,5 тыс. т зерна, продуктов его переработки и рапса. Это на 64% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года, рассказали DK.RU региональном управлении Россельхознадзора.
 
Основную долю в этом объеме занимает рапс: его отгрузили 26,5 тыс. т и только в одну страну — Беларусь. Зерно же поставлялось в Киргизию (1,9 тыс. т зерна ), Казахстан (1,5 тыс. т зерна) и Монголию (0,2 тыс. т зерна).
 
В другие регионы России из края было отправлено 303,5 тыс. т зерна, продуктов его переработки, рапса и гороха. Это на 39% больше, чем в январе-феврале 2021-го. Основные потребители: Челябинская область, Псковская область, Ленинградская область, Свердловская область и Санкт-Петербург.
 
В целом за отчетный период из Красноярского края означенной продукции было отправлено 334,7 тыс. т, что на 10% превосходит показатель первых двух месяцев прошлого года.
 
Обновлено в 12:35: В Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края падение зернового экспорта связывают с двумя факторами. Во-первых, это высокие ввывозные пошлины, а, во-вторых, ожидание экпортерами роста цен. «В последнее время пошли разговоры об отмене пошлин на вывоз зерна. Вот экспортеры и придерживают его», — сказали в Минсельхозе.
 
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Автор: Петр Савельев
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