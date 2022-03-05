Экспорт зерна из Красноярского края снизился более чем вдвое

Начало года показало отрицательную динамику зарубежных поставок красноярского зерна. Отгрузки же внутри России вросли настолько, что смогли перекрыть падение экспорта.

За два месяца 2022 года из Красноярского края было экспортировано 31,5 тыс. т зерна, продуктов его переработки и рапса. Это на 64% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года, рассказали DK.RU региональном управлении Россельхознадзора.

Основную долю в этом объеме занимает рапс: его отгрузили 26,5 тыс. т и только в одну страну — Беларусь. Зерно же поставлялось в Киргизию (1,9 тыс. т зерна ), Казахстан (1,5 тыс. т зерна) и Монголию (0,2 тыс. т зерна).

В другие регионы России из края было отправлено 303,5 тыс. т зерна, продуктов его переработки, рапса и гороха. Это на 39% больше, чем в январе-феврале 2021-го. Основные потребители: Челябинская область, Псковская область, Ленинградская область, Свердловская область и Санкт-Петербург.

В целом за отчетный период из Красноярского края означенной продукции было отправлено 334,7 тыс. т, что на 10% превосходит показатель первых двух месяцев прошлого года.

Обновлено в 12:35: В Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края падение зернового экспорта связывают с двумя факторами. Во-первых, это высокие ввывозные пошлины, а, во-вторых, ожидание экпортерами роста цен. «В последнее время пошли разговоры об отмене пошлин на вывоз зерна. Вот экспортеры и придерживают его», — сказали в Минсельхозе.

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