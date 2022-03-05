Экспорт зерна из Красноярского края снизился более чем вдвое
Начало года показало отрицательную динамику зарубежных поставок красноярского зерна. Отгрузки же внутри России вросли настолько, что смогли перекрыть падение экспорта.
Противопоставление экономики сырьевого типа и всесторонне развитой экономики существует давно, но давайте признаем: существует скорее в области теоретических рассуждений.
В Красноярском крае собираются перерабатывать зерно в биопластик
Реализация проекта строительства завода по переработке зерна в биопластик обсуждалась во время рабочей встречи губернатора с председателем правления «Сибагро».
Красноярский край отправил за рубеж почти 200 тысяч тонн сельхозпродукции
Основная часть экспортных поставок — это зерно и рапс. Но также за границу из края поставляют овощи, яйца, мед и молоко.