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Новоенисейский ЛХК хотят оштрафовать на 22 млн рублей за вред Енисею

Новоенисейский ЛХК хотят оштрафовать на 22 млн рублей за вред Енисею
Иллюстрация: segezha-group.com

Прокуратура считает, что предприятие виновато в затоплении нескольких кораблей, что привело к разливу остатков топлива.

#НОВОСТИ
Новоенисейский лесохимический комплекс (Лесосибирск) обвиняют в загрязнении Енисея топливом. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
 
В ходе проверки, в которой кроме прокуратуры участвовали специалисты Росприроднадзора и лаборатории ЦЛАТИ, выяснилось, что в декабре 2021 года в месте впадения реки Шадриха в Енисей затонуло четыре судна, из-за чего остатки топлива в их баках попали в воду.
Проведенный анализ пробы воды зафиксировал превышение по содержанию нефтепродуктов более чем в 40 раз. Причиненный реке Енисей вред составил более 22 млн рублей», — говорят в прокуратуре.
Ведомство считает, что в этом виноват Новоенисейский ЛХК, который не обеспечил суда безопасной стоянкой. Добиваться от предприятия подъема затонувших судов и возмещения ущерба природе прокуратура намерена через суд — соответствующий иск уже подан.
 
Напомним, что с сентября 2021 года Новоенисейский ЛХК полностью принадлежит Segezha Group. Также в состав холдинга входит Лесосибирский ЛДК и еще ряд лесоперерабатывающих предприятий в Красноярском крае. Связаться с компанией пока не удалось — ее пресс-служба находится в Москве.
 
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Вместо того, чтобы заплатить недоимку по налогам, которая на момент преступления была у предприятия, его руководитель вывел несколько десятков миллионов рублей дебиторской задолженности.

В Лесосибирске запустили новое производство пиломатериалов

Старт новой линии позволит предприятию увеличить объемы производства примерно на 15%.

Автор: Петр Савельев
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