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Денис Иванов, ресторатор: Тренды в индустрии задает не мода, а экономика

Денис Иванов, ресторатор: Тренды в индустрии задает не мода, а экономика
Иллюстрация: denisivanov.ru

Исполнительный директор проекта Sochi2014.World Russky Dom («Русский дом») на Олимпиаде в Ванкувере, лауреат премии «Пальмовая ветвь» прокомментировал DK.ru состояние дел на ресторанном рынке.

#МНЕНИЯ

Денис Иванов стал одним из спикеров круглого стола «Сибирь: возможности стратегии «децентрализация в индустрии гастрономии и гостеприимства» в ходе Красноярского экономического форума.

Блоги DK.ru

Денис Иванов, #СибирьСибирь, BEERMAN, «Чашка кофе», рамен изакая бар [KU:]

В основе гастрономических трендов всегда лежало состояние экономики, а не мода. Вспомните, мода на стейки, на мясо, на бургеры появилась с первыми санкциями, когда исчезло импортное мясо и стали развиваться наши хозяйства: Мираторг, Воронеж, Prime Beef, другие…

Как сейчас будет складываться гастрономическая индустрия в России, зависит от того, каким образом и в каком качестве разрешится геополитическая ситуация, какие еще санкции к нам применят. Это большой вопрос, большая политическая загадка, и я даже не берусь предсказывать, какое влияние это окажет на гастроиндустрию.

Уже сейчас многие поставщики перевели отгрузку на стоп, все перешли на стопроцентную предоплату… То есть, это очередная достаточно жесткая встряска для ресторанного рынка. Поскольку мы (индустрия) работаем по четкой модели и по четким планам, любое изменение в денежных потоках, особенно сейчас, влечет за собой неразбериху и невнятицу. А ситуация сейчас меняется постоянно. Каким будет эффект для ресторанного рынка, мы увидим позже, через месяц-другой. Тогда и станет понятно, как выживать, что делать.

Вторая важная составляющая для развития гастроиндустрии – это доступность тех или иных продуктов и шефов. Мы достаточно давно ориентированы на Азию, и думаю, что влияние азиатской кухни плюс изменение миграционных потоков повлекут за собой новую моду и новую кухню, так же, как это происходит во всем мире. Когда во Франции закрываются брассерии и открываются денеры, это связано с миграционными потоками.

«Рестораны Дениса Иванова» — крупная ресторанная сеть Новосибирска и Москвы, работающая на рынке с 2003 года, насчитывает более 40 заведений в двух городах России.

 

Автор: Петр Савельев
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