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Тюльпаны подорожали к 8 Марта в Красноярске

Тюльпаны подорожали к 8 Марта в Красноярске
Иллюстрация: gorsite.ru

В краевом центре в преддверии праздника подорожали тюльпаны.

#НОВОСТИ

В розницу в 2021 тюльпаны продавались в цветочных магазинах от 80 рублей, в 2022 уже от 150 рублей.

Так, «Ромашково» продает букеты с использованием тюльпанов от 750 рублей.

В сети «Крона» тюльпаны выставлены по цене от 100 рублей за штуку, букеты от 1650 рублей.

Магазин «Ботаника» предлагает тюльпаны за 150…200 рублей, букеты от 1735 рублей.

Сообщается, что МП «Управление зеленого строительства» цены не поднимало — розничная цена тюльпана в УЗС составляет 70 рублей за штуку, оптовая от 42 рублей (при покупке от 1000 единиц).

Ранее владельцы цветочных сетей сообщали, что испытывают проблемы с поставками из-за срывов авиарейсов в Россию. В данной ситуации конкуренция превратилась в распределение дефицита и росту розничных цен.

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Автор: Петр Савельев
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