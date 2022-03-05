Тюльпаны подорожали к 8 Марта в Красноярске
В краевом центре в преддверии праздника подорожали тюльпаны.
В розницу в 2021 тюльпаны продавались в цветочных магазинах от 80 рублей, в 2022 уже от 150 рублей.
Так, «Ромашково» продает букеты с использованием тюльпанов от 750 рублей.
В сети «Крона» тюльпаны выставлены по цене от 100 рублей за штуку, букеты от 1650 рублей.
Магазин «Ботаника» предлагает тюльпаны за 150…200 рублей, букеты от 1735 рублей.
Сообщается, что МП «Управление зеленого строительства» цены не поднимало — розничная цена тюльпана в УЗС составляет 70 рублей за штуку, оптовая от 42 рублей (при покупке от 1000 единиц).
Ранее владельцы цветочных сетей сообщали, что испытывают проблемы с поставками из-за срывов авиарейсов в Россию. В данной ситуации конкуренция превратилась в распределение дефицита и росту розничных цен.
Читайте также
-
В Красноярске умные часы обошли по популярности фитнес-трекеры
Специалисты МегаФона проанализировали российский рынок носимых устройств в 2021 году. Смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%.27.01.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске выросли цены на эскимо
Цены на мороженое в Красноярском крае выросли на 10,4% — сообщает Красноярскстат.24.01.2022Новости ДККрасноярск
-
Красноярску разработали социальный кластер
Появиться он может в Железнодорожном районе. Здесь будет школа, детсады и другие подобные сооружения.20.01.2022Новости ДККрасноярск
-
Озеленители готовятся к массовой продаже тюльпанов
Готовь сани летом, а тюльпаны зимой. Красноярские озеленители заявили, что готовы вырастить к 8 марта около 200 тысяч тюльпанов.19.01.2022Новости ДККрасноярск