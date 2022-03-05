Десять лет спустя: в аэропорту Красноярска открыли модульную курилку

Курящие пассажиры давно просили руководство аэропорта организовать курилку. Ее не было более 10 лет.

Некой альтернативой была курительная зона IQOS. Но и она прососуществовала не долго — курение электронных сигарет в общественных местах законодательно запретили. Наконец многочисленные просьбы были удовлетворены. Это стало возможным из-за послаблений ограничений.

Курительная комната представляет собой модульный блок, подключенный к вентиляции. Она размещена в стерильной зоне внутренних вылетов терминала 1