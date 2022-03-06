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В отделении Банка России в Красноярске прокомментировали ситуацию с Visa и Mastercard

В отделении Банка России в Красноярске прокомментировали ситуацию с Visa и Mastercard
Иллюстрация: Yandex

Все транзакции по картам этих платежных систем, выпущенным в России, больше не будут доступны за пределами страны. Однако внутри России они продолжат функционировать до истечения срока действия.

#НОВОСТИ

Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

При этом трансграничные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных Интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

По словам Сергея Журавлева, управляющего Отделением Красноярск Банка России, причин для паники нет.

Беспокоиться нет причин, средства клиентов, привязанных к картам Visa и Mastercard, находятся в полной безопасности и всегда доступны их владельцам. Санкции не влияют на операции по картам внутри страны. Их обработка идёт в Национальной системе платёжных карт, учреждённой ещё в 2014 году».

Представитель Банка России рекомендует в случае выезда за границу  брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. Сегодня это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Автор: Петр Савельев
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