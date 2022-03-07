Александр Смол будет вести ток-шоу «Антифейк» на Первом

Бывший ведущий «Утро на ТВК» станет вести на Первом канале программу, которая стартует в воскресенье вечером.

Как рождаются эти самые фейки — вопрос для меня как журналиста весьма интересный. В попытках ответить на него редакция программы обнаружила специальные сайты и чаты, в которых размещают заказы. Именно там желающим заработать сообщаются задания. Разберем популярные технологии изготовления фальшивых новостей», — привели в пресс-службе слова Смола.

Целью ток-шоу Первый канал обозначает намерение открыть «кухню» производства фейков, что даст возможность телезрителям научиться распознавать обман и получать объективную информацию.

Планируется, что в студию будут приглашать специалистов по кибербезопасности, аналитиков социальных медиа, военных экспертов и других экспертов.

Напомним, что в июле 2017 года в эфире «ТВК» Александр Смол читая новость о поднятии зарплат краевым чиновникам и депутатам, предал сарказму это решением.

Данный фрагмент попал на аккаунт «ТВК» в YouTube и собрал более 1 млн просмотров. В итоге скандала законопроект был отложен, а образ телеведущего покрылся ореолом славы.

Рост популярности видео в YouTube привлек к Александру Смолу внимание со стороны руководства «Первого канала». В июле 2018 года на «Первом» была анонсирована юмористическая программа «Видели видео?», в качестве ведущего заявлен Александр Смол.

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