Восьмого марта остановлена работа SEPHORA в Красноярске

Последний день бьюти-сети пришелся на канун женского праздника. Символично и аккордная продажа удалась — люди стояли в очередях.

Американская сеть магазинов парфюмерии и косметики SEPHORA заявила 7 марта, что в связи со спецоперацией останавливает работу в России.

Компания работала на территории РФ с 2003 года, а с 2016-м расширилась, выкупив торговую сеть «Иль де Ботэ». В сообщении на официальном аккаунте SEPHORA в инстаграме сказано:

сеть планирует позаботиться о российских сотрудниках».

Добавим, в Красноярске компания работала на двух точках — в ТРЦ «Планета» на пр. Мира.

Ранее мы писали о приостановке работы магазинов одежных брендов.