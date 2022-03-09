Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.03
105,81
115,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

КМНС Сибири получат новый закон о господдержке традиционных форм хозяйствования

КМНС Сибири получат новый закон о господдержке традиционных форм хозяйствования
Иллюстрация: vtruda.ru

Проект недавно передали в правительство РФ. Его принятие снимет ряд острых вопросов, связанных с оленеводством.

#НОВОСТИ
В новом законе о поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) будут учтены вопросы помощи общинам и оленеводам. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на сенатора от Республики Коми Елену Шумилову.
Закон должен разрядить массу напряженных ситуаций и проблем крупностадного оленеводства как отрасли сельского хозяйства и поддержать общины и предприятия, которые стремятся к развитию», — сказала она агентству.
По словам депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Сизоненко, при разработке этого законопроекта были учтены предложения местных властей, а также представителей КМНС Таймыра.
Он [закон] уже хорош, но нужно тщательно согласовать его с главами оленеводческих хозяйств, с главами муниципалитетов, где сохраняется оленеводство, чтобы исключить просчеты в его правоприменении», — цитирует ТАСС депутата.
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Восьмого марта остановлена работа SEPHORA в КрасноярскеВосьмого марта остановлена работа SEPHORA в Красноярске
  • Оттепель сменится морозом в КрасноярскеОттепель сменится морозом в Красноярске
  • С 6 марта в Красноярске не работают одежные магазины, входящие в Inditex groupС 6 марта в Красноярске не работают одежные магазины, входящие в Inditex group
  • Тюльпаны подорожали к 8 Марта в КрасноярскеТюльпаны подорожали к 8 Марта в Красноярске
  • Десять лет спустя: в аэропорту Красноярска открыли модульную курилкуДесять лет спустя: в аэропорту Красноярска открыли модульную курилку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.