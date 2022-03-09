КМНС Сибири получат новый закон о господдержке традиционных форм хозяйствования

Проект недавно передали в правительство РФ. Его принятие снимет ряд острых вопросов, связанных с оленеводством.

В новом законе о поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) будут учтены вопросы помощи общинам и оленеводам. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на сенатора от Республики Коми Елену Шумилову.

Закон должен разрядить массу напряженных ситуаций и проблем крупностадного оленеводства как отрасли сельского хозяйства и поддержать общины и предприятия, которые стремятся к развитию», — сказала она агентству.

По словам депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Сизоненко, при разработке этого законопроекта были учтены предложения местных властей, а также представителей КМНС Таймыра.

Он [закон] уже хорош, но нужно тщательно согласовать его с главами оленеводческих хозяйств, с главами муниципалитетов, где сохраняется оленеводство, чтобы исключить просчеты в его правоприменении», — цитирует ТАСС депутата.

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