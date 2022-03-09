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Принят новый закон о господдержке бизнеса и граждан России

Принят новый закон о господдержке бизнеса и граждан России
Иллюстрация: pixabay.com

Документ вчера подписал президент РФ Владимир Путин. Нововведения коснутся пенсий, кредитов и госзакупок.

#НОВОСТИ
Президент России подписал закон о мерах поддержки граждан России и бизнеса страны. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации и содержит ряд изменений в целый ряд законов.
 
Теперь правительство получило право назначать пенсионные доплаты выше установленного законом уровня, а также индексировать социальные пенсии и размер фиксированной выплаты по страховой пенсии. Также кабмину разрешили менять особенности рассчетов МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году.
 
Граждане России, а также малый и средний бизнес получили право на кредитные каникулы по займам (в том числе ипотеке), полученным до 1 марта 2022 года. Чтобы получить их нужно до 30 сентября этого года подать соответствующее заявление кредитору. Если доходы заемщика упали более чем на 30%, а сумма кредита не превышает установленного правительством уровня (в законе он не оговаривается), то он получит отсрочку по платежам на полгода или снижение их размеров.
 
Также в законе предусмотрена возможность введения рассрочки по уплате страховых взносов для пострадавших отраслей и объявления моратория на плановые проверки предприятий МСБ в 2022, а для ИТ-отрасли — до конца 2024-го. Вводить ли эти меры также будет решать правительство.
 
Банку России разрешили пересматривать тарифы по ОСАГО чаще, чем раз в год, чтобы он мог оперативно реагировать на изменения ситуации.
Власти всех уровней получили право при госзакупках менять существенные условия контрактов, а федеральному правительству разрешили устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и расширять перечень аннулирование штрафов за срыв контрактов.
 
Учреждениям здравоохранения теперь дали возможность больше закупать через процедуру запроса котировок и в упрощенном порядке.
 
Напомним, что о подготовке нового пакета антикризисных законов стало известно в середине прошлой недели. Внести его в Госдуму РФ собирались 3 марта. Буквально на следующий день его одобрила и нижняя, и верхняя палаты парламента. Вступил в силу новый закон со дня его опубликования.
 
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Автор: Петр Савельев
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