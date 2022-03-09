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Красноярский край потерял в лесном экспорте

Красноярский край потерял в лесном экспорте
Иллюстрация: quotemaster.org

Зарубежные поставки древесины из региона сократились немногим меньше чем на 20%, а кругляка и вовсе — почти на 75%.

#НОВОСТИ
С начала 2022 года из Красноярского края на экспорт было отправлено 828 тыс. кубометров древесины. Это на 17% меньше, чем за два первых месяца прошлого года, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
 
Большая часть этого объема пришлась на пиломатериалы — 85% (706 тыс. кубометров). Остальное — круглый лес лиственных пород. Причем его было вывезено на 74% меньше, чем в январе-феврале 2021-го.
 
Основным импортером красноярского леса по-прежнему остается Китай. Предприятия этой страны закупили в регионе 59 тыс. кубов кругляка и 618 тыс. кубов пиломатериалов. Всего же древесины из Красноярского края была поставлена в 28 стран мира.
 
Внутрироссийское потребление краевого леса существенно меньше, чем экспорт — всего 350 тыс. кубометров. Зато здесь был отмечен прирост на 87%. Правда, пиломатериалов в этом объеме лишь 120 тыс. кубометров (+85% к январю-февралю 2021-го), остальное — кругляк.
 
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Автор: Петр Савельев
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