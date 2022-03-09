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Красноярцам рассказали, как вернуть товар компаниям, ушедшим с российского рынка

Красноярцам рассказали, как вернуть товар компаниям, ушедшим с российского рынка
Иллюстрация: vladops.ru

Вся ответственность за это лежит на продавце, рассказали в Роспотребнадзоре.

#НОВОСТИ
Уход компании с российского рынка не отменяет право покупателя обменять или сдать некачественный товар. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому края Дмитрий Горяев.
Как правило, реализация брендовых товаров осуществляется уполномоченными индивидуальными предпринимателями или организациями, а это значит, что хозяйствующий субъект продолжает функционировать и самостоятельно обязан отвечать на все требования потребителей по закону», — написал он.
Горяев отметил, что нужно в первую очередь обращаться к компании-продавцу. Информацию о ней можно узнать, например, на кассовом или товарном чеке.
Если продавец не сможет заменить некачественный товар на аналогичный надлежащего качества, то покупатель вправе потребовать возврата денег», — говорит глава краевого Роспотребнадзора.
 
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Автор: Петр Савельев
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