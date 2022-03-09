Залезть на Колокольню: в закрытую часть нацпарка «Столбы» запустят спецэкскурсии

Дирекция национального парка «Столбы» объявила о запуске экскурсий в закрытые для посещения районы, где нога человека не ступала уже пять лет.

Экскурсии будут проходить при обязательном сопровождении госинспектора отдела охраны, на всех туристов будут оформляться спецразрешения.

Желающих посетить новый туристический маршрут оказалось немало, ведь, как известно, прогуляться до Колокольни мечтают многие посетители. Поэтому только за три дня, 4, 6 и 7 марта, в экскурсиях приняли участие 64 человека. Во время подъема по маршруту, туристы во всей красе увидели скальный массив Такмак, а с панорамной видовой площадки рассмотрели скальный массив Бастионы, Калтатскую стенку, Замок Рыцаря, Пагоду, Минарет и многие другие скалы», — сообщает пресс-служба дирекции.

Напомним, Калтатский район Столбов полностью закрыли для посещения в начале 2017, с той поры посещали его только сотрудники — ради сохранения экосистемы. Теперь же экскурсии будут проводиться, но ограниченным составом посетителей.

Запись на участие в новой экскурсионной программе для групп до 10 человек планируется до второй декады апреля, а продолжится после периода активности таежного клеща, приблизительно с августа. В связи с популярностью нового маршрута, все выходные марта уже забронированы. Но еще есть возможность попасть на экскурсию в будний день», — пояснили в пресс-службе.

Телефон отдела «Экологического просвещения» 8 (391) 988-88-29.

Разрешение на посещение зоны особой охраны оформляется в управлении «Красноярских Столбов» — ул. Карьерная, 26А.

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