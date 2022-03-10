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Российским гостиницам обнулят НДС. На пять лет

Российским гостиницам обнулят НДС. На пять лет
Иллюстрация: 4geo.ru

Помимо гостиниц и отелей «каникулы» получат и другие средства размещения. Власти рассчитывают, что это привлечет в отрасль новые инвестиции.

#НОВОСТИ
В России введут нулевую ставку НДС для игроков гостиничного бизнеса. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
 
По его словам, подобные налоговые каникулы получат компании, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы и иные средства размещения туристов. Их (каникул) продолжительность составит пять лет с момента сдачи объектов в эксплуатацию (реконструкция тоже считается), а для уже действующих — до 30 июня 2027 года.
Первые пять лет — самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определён ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны», — сказал Чернышенко.
Сейчас в России НДС для гостиничного бизнеса составляет 20%. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, это одна из самых высоких ставок в мире.
При этом в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%. Такая налоговая нагрузка делает отрасль неконкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов», — добавляет она.
Догузова уверена, что обнуление подоходного налога сделает гостиничную отрасль более конкурентоспособной и привлечет в нее новых инвесторов.
 
По данным госстатистики, в 2020 году (более поздних данных пока нет) в Красноярском крае действовало 408 коллективных мест размещения (гостиницы, кемпинги, базы и т.п.), это на 12 меньше, чем в 2019-м. Общее число мест в них составляло 35 141. За год через них прошло 537 990 постояльцев.
 
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Автор: Петр Савельев
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