Российским гостиницам обнулят НДС. На пять лет

Помимо гостиниц и отелей «каникулы» получат и другие средства размещения. Власти рассчитывают, что это привлечет в отрасль новые инвестиции.

В России введут нулевую ставку НДС для игроков гостиничного бизнеса. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, подобные налоговые каникулы получат компании, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы и иные средства размещения туристов. Их (каникул) продолжительность составит пять лет с момента сдачи объектов в эксплуатацию (реконструкция тоже считается), а для уже действующих — до 30 июня 2027 года.

Первые пять лет — самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определён ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны», — сказал Чернышенко.

Сейчас в России НДС для гостиничного бизнеса составляет 20%. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, это одна из самых высоких ставок в мире.

При этом в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%. Такая налоговая нагрузка делает отрасль неконкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов», — добавляет она.

Догузова уверена, что обнуление подоходного налога сделает гостиничную отрасль более конкурентоспособной и привлечет в нее новых инвесторов.

По данным госстатистики, в 2020 году (более поздних данных пока нет) в Красноярском крае действовало 408 коллективных мест размещения (гостиницы, кемпинги, базы и т.п.), это на 12 меньше, чем в 2019-м. Общее число мест в них составляло 35 141. За год через них прошло 537 990 постояльцев.

Читайте также:

Мэр Красноярска рассказал о «важном сдвиге» в судьбе аквапарка По словам главы города Сергея Еремина, проект аквапарка получил положительное заключение государственной экспертизы. Его пришлось корректировать из-за роста цен на материалы.

Сибиряк продает «Русгидро» Hilton под штаб-квартиру

Корпорация «Русгидро» купит под главный офис здание на Театральной площади в Красноярске.

В Красноярском крае будут развивать школьный туризм

Красноярский край в 2022 году получит около 40 млн рублей на развитие программы школьного туризма. Она направлена на повышение доступности туризма и его популяризацию для школьников.