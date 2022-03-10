«Добро пожаловать в Арктику»: в России вышел альбом этномузыки народов Севера

Сборник северного фольклора издан в стране впервые, при его создании были использованы песни Александры Кокориной, Марии Бельды, Галины Лехановой и ансамбля «Поветерь».

Как рассказали ТАСС в пресс-службе проектного офиса развития Арктики (ПОРА), основой для создания сборника стало музыкальное сопровождение фестивалей «Добро пожаловать в Арктику!», которые проходили в 2018-2019 годах в нескольких российских городах.

Идею удалось реализовать во время пандемии, чтобы выбрать композиции для альбома, команда проекта отслушала более 100 часов музыкального материала. Это музыка разных народов Крайнего Севера, от востока до запада. DJ Дамир Алибакиев и продюсер Роман Лалетин создали 12 оригинальных электронных треков в жанре world music.

В записи альбома приняли участие хомусистка Юлияна Кривошапкина, гармонист Роман Головченко и звукорежиссер Алексей «Мапа» Иванов.