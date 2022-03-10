Спецпроект «ДК»: Удивительное рядом
Редакция составила первый субъективный рейтинг красноярских событий и явлений, которые за последнее время удивили и даже изумили нас.
Неожиданные решения, амбициозные начинания и масштабные инициативы — смелость думать и действовать «иначе», которая просто не может быть не замечена.
Алексей Горенский — гастровизионер
Красноярская гастрономия — один из главных ньюсмейкеров последних двух лет в масштабах не только родного региона, но и всей страны. Проекты крупнейших ресторанных холдингов Красноярска прописались в шорт-листах отраслевых премий и рейтингов, а сами рестораны стали такой же must see-достопримечательностью города, как Столбы. Решение запустить и развивать ресторанный проект в период локдаунов и жестких ограничений требует немалой отваги. Однако еще большая смелость и щепотка безумия нужны, чтобы в это турбулентное время вкладываться в то, что принесет плоды только годы спустя. Именно таким проектом стало открытие сибирского Института гастрономии Сибирского федерального университета, инициатором которого выступил соучредитель Bellini group Алексей Горенский. Институт состоит из нескольких подразделений, в том числе Высшей школы гастрономии — единственного в России кампуса одного из самых престижных в мире высших учебных заведений для поваров Institut Paul Bocuse, и Высшей школы ресторанного менеджмента. Новое поколение шеф-поваров и гастроуправленцев растят неотрывно от практики — одновременно и в учебной лаборатории, и в ресторане высокой кухни «Истории». Авторы ужинов — приглашенные топовые шефы России и мира. Ассистируют им студенты Высшей школы гастрономии, а атмосферу гостеприимства создают студенты Высшей школы ресторанного менеджмента.
Став первым в России институтом, дающим возможность получить высшее поварское образование, возглавляемый г-ном Горенским проект — масштабная инвестиция не столько в ресторанный рынок города и края, сколько в развитие гастрономической культуры и рынка HoReCa в стране в целом.
Телекомпания ТВК — сменили прописку в прямом эфире
Офис телекомпании ТВК располагался на ул. Копылова 23 года, став для жителей Красноярска таким же «геотегом», как «Стакан» или «Локомотив». Накануне 2020 года стало известно, что одна из старейших телекомпаний края меняет «прописку» — вынужденно. Официальная версия — собственник помещения на Копылова, 50 не продлил договор аренды. Однако генеральный директор ТВК Вадим Востров увидел в этом решении не только отношения хозяйствующих субъектов, но и давление на телеканал со стороны «вертикали власти». Якобы арендодатель «понятия не имеет, зачем он не продлил договор аренды».
Вопреки расхожему высказыванию, для ТВК и ее коллектива переезд не превратился в два пожара. Прерывать вещание телекомпания не стала, а программы выходили в эфир согласно сетке. Помещение на Водопьянова телекомпания приобрела в собственность, и оно стало не просто новым домом, но и арт-объектом. Художник Иван Четвериков воплотил в жизнь идеи коллектива ТВК, расписав стены своеобразным сочинением на тему «Прекрасная Россия будущего».
Арендатор площадей на Копылова появился спустя почти год после переезда телеканала в новое место. Помещение занял магазин сети «Магнит» — смена ролей в тандеме «хлеба и зрелищ» выглядит как неутешительный «диагноз».
Круизы «Водохода» — до Дудинки за миллион
Региональный туризм всегда был компромиссом для тех, кто не может позволить себе заграницу или отдых на юге России. Поэтому-то организованные компанией «Водоходъ» круизы по Енисею наделали немало шума в Красноярске. Минимальная стоимость кают на лайнере стартует с 400 тыс. рублей, максимальная превышает миллион (1,017 млн рублей — прайс на сезон-2022). На теплоходе «Максим Горький» 1974 года постройки, переоборудованном и полностью соответствующем требованиям 5 звезд, 100 туристов и столько же членов экипажа отправляются до Дудинки и обратно. Стартуя из Красноярска, современного города-миллионника, за одиннадцать дней пассажиры лайнера продвигаются на север края, черпая на каждой из остановок местный колорит: казачья станица в селе Галанино, старинный Енисейск, суровая Арктика и вечная мерзлота в Дудинке.
Компания «Водоходъ» ценообразование «золотого» круиза особо не комментирует, что и понятно: туры, пусть и по кусачим ценам, расходятся как горячие пирожки. Костяк списка пассажиров составляют иностранцы, а также москвичи и петербуржцы, готовые легко расстаться с миллионом рублей за редкое сочетание: комфорт пятизвездочного обслуживания, умноженный на экзотику русского Севера. Отдельным и, что важно, бесплатным бонусом для многих становится практически полное отсутствие связи на всем пути следования лайнера. Такой вот ретрит, пусть и по цене «чугунного моста».
РУСАЛ — масштабная релокация
Впервые идея перенести головной офис РУСАЛа в Красноярск прозвучала из уст основателя компании Олега Дерипаски. Последние два года она активно воплощается в жизнь: из Москвы, Санкт-Петербурга, уральских городов и даже из других стран в столицу края переехали несколько сотен сотрудников алюминиевого гиганта. Так, в Красноярске размещен алюминиевый дивизион, дирекция по качеству, персоналу, сбыту и другие.
В масштабной программе релокации РУСАЛ в первую очередь руководствуется бизнес-логикой. В Красноярске располагается основное производство компании: перевод в город управленческого блока значительно ускорит принятие решений «на местах». Однако для столицы края эти бизнес-резоны оборачиваются определенными бенефитами. Децентрализация, как экономическая, так и административная, способствует социальному росту и улучшает экономику региона. А перевод в Красноярск сотрудников с высоким уровнем компетенции и квалификации способствует дополнительному притоку инвестиций, развитию культурных и социальных объектов города.
За прошлый год алюминиевая компания запустила в Красноярске два новых офиса. Один — в бизнес-центре «Баланс», второй — на Пограничников: здание было возведено с нуля за полтора года. Точно известно, что РУСАЛ прирастет еще как минимум одним новым офисом в краевой столице. В 2021-м компания приобрела недострой «Краскона»: объект находится на Карла Маркса, в створе между улицами Парижской Коммуны и 9 Января. После достройки здания в нем планируют разместить головной офис РУСАЛа.
ГСК «Арбан» — самая большая в Сибири парковка за сто дней
Возвести самую большую многоуровневую парковку в Сибири и одну из самых крупных в России — и всего за 100 дней. Проект, который можно описать множеством эпитетов — от «амбициозный» до «рискованный», реализовала группа строительных компаний «Арбан». Паркинг начали строить летом 2021 года, а открыли в первый день зимы, 1 декабря 2021-го, спустя ровно сто дней после старта работ.
Результат получился впечатляющим: паркинг рассчитан на 807 машино-мест, часть из которых адаптирована для маломобильных групп населения. Также предусмотрены места с зарядными устройствами для электромобилей. Общая площадь парковки составляет 24,8 тыс. кв. м, которые распределены по девяти уровням, включая подземные. Многоуровневая парковка оборудована бесконтактными паркоматами, лифтами и системой навигации. Инвестиции в проект составили 500 млн рублей. Чтобы уложиться в заявленные сроки, «Арбан» привлек к возведению объекта 29 подрядных организаций. Каждый субподрядчик отвечал за свой участок работ, а сами работы велись круглосуточно.
Являясь частью комплекса бизнес-центра «Баланс», расположенного на улице Маерчака, 10, паркинг работает не только для арендаторов офисов, но и для всех желающих. Уже летом 2022 года «Арбан» соединит эти два объекта — между самым большим в Красноярске бизнес-центром и самым большим в Сибири многоуровневым паркингом появится надземный переход.
Владимир Егоров — променял Hilton на офисы
Гостиница в самом центре столицы региона, на Театральной площади, с умопомрачительным видом на могучий Енисей — проект, который так и не появится в Красноярске, хотя до финиша ему было рукой подать. В начале 2022 года стало известно, что генеральный директор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров продает без пяти минут гостиницу компании «Русгидро» под головной офис (масштабная релокация сотрудников центрального офиса энергогиганта в Красноярск запланирована на 2024 год).
Финальный акт пьесы «Застройка на Театральной» выглядит и удивительным, и в то же время логичным: судьба многострадального объекта не заладилась уже на этапе котлована.
Строительство здания было начато в 2013 году ГК «Сибагропромстрой», но через несколько месяцев стройку заморозили. Горожане и журналисты не раз возмущались тем, что в огороженном забором периметре ничего не происходит. В июне 2015 года права на объект приобрела УСК «Сибиряк», директор которой Владимир Егоров заявлял о возобновлении проекта в новом формате и готовности международной сети отелей и курортов Hilton Hotels & Resorts открыть здесь свои двери. В здании переменной этажности в 10–14 этажей должно было разместиться порядка 130 номеров. Инвестиции в проект на тот момент оценивались в 700 млн рублей. В связи с подготовкой к Универсиаде масштабные строительные работы развернулись лишь в сентябре 2019 года.
По данным Росреестра, на сегодня объект готов на 85 %. Сделку о его продаже «Русгидро» планирует заключить в I полугодии 2022 года. Если будущее гостиничных номеров уже предрешено: вместо отельного уюта им предстоит лицезреть офисную рутину, то что будет с запланированными в проекте рестораном, фитнес-клубом, спа-центром, пока неясно.
Норильск — современная столица российской Арктики
Десятки новых жилых домов, автодром, парки и зимний сад. Эти и другие объекты должны появиться в Норильске к 2035 году. Идея комплексного развития северного города — не только инфраструктуры, но и «духа» территории, где будет комфортно жить и работать, — детально обсуждалась администрацией Норильска и компанией «Норникель» с 2016 года. В 2021-м этот проект набрал серьезную скорость. Так, решен ключевой вопрос — финансирование. Обязательства металлургической компании, а также других сторон-участников программы комплексного социально-экономического развития Норильска, были закреплены четырехсторонним соглашением. Объем совместного финансирования программы составит 120 млрд рублей. Из них 24 млрд — из средств федерального бюджета, 14,7 млрд — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд — из средств «Норникеля». Дополнительно на развитие города компания направит 150 млрд рублей до 2035 года.
Важным этапом обновления Норильска стал международный конкурс на разработку проекта реновации до 2035 года. Из почти 30 заявок из 13 стран мира жюри конкурса отобрало три. Именно им предстоит разработать концепцию современного города в Арктике. Одно из обязательных для финалистов условий — необходимость непосредственно посетить Норильск: выйти на территорию, самостоятельно ее обследовать, встретиться не только с местными экспертами, но и с жителями. Норильчане уже активно высказывают свои пожелания по преображению родного города. Их мнение, собранное в ходе масштабного социологического исследования, легло в основу разработки мастер-плана Норильска. Лидеры среди пожеланий — создание зимнего сада, торгово-пешеходной улицы, современного бассейна, автодрома, парков.