Спецпроект «ДК»: Удивительное рядом

Редакция составила первый субъективный рейтинг красноярских событий и явлений, которые за последнее время удивили и даже изумили нас.

Неожиданные решения, амбициозные начинания и масштабные инициативы — смелость думать и действовать «иначе», которая просто не может быть не замечена.

Алексей Горенский — гастровизионер

Красноярская гастрономия — один из главных ньюсмейкеров последних двух лет в масштабах не только родного региона, но и всей страны. Проекты крупнейших ресторанных холдингов Красноярска прописались в шорт-листах отраслевых премий и рейтингов, а сами рестораны стали такой же must see-достопримечательностью города, как Столбы. Решение запустить и развивать ресторанный проект в период локдаунов и жестких ограничений требует немалой отваги. Однако еще большая смелость и щепотка безумия нужны, чтобы в это турбулентное время вкладываться в то, что принесет плоды только годы спустя. Именно таким проектом стало открытие сибирского Института гастрономии Сибирского федерального университета, инициатором которого выступил соучредитель Bellini group Алексей Горенский. Институт состоит из нескольких подразделений, в том числе Высшей школы гастрономии — единственного в России кампуса одного из самых престижных в мире высших учебных заведений для поваров Institut Paul Bocuse, и Высшей школы ресторанного менеджмента. Новое поколение шеф-поваров и гастроуправленцев растят неотрывно от практики — одновременно и в учебной лаборатории, и в ресторане высокой кухни «Истории». Авторы ужинов — приглашенные топовые шефы России и мира. Ассистируют им студенты Высшей школы гастрономии, а атмосферу гостеприимства создают студенты Высшей школы ресторанного менеджмента.

Став первым в России институтом, дающим возможность получить высшее поварское образование, возглавляемый г-ном Горенским проект — масштабная инвестиция не столько в ресторанный рынок города и края, сколько в развитие гастрономической культуры и рынка HoReCa в стране в целом.

Телекомпания ТВК — сменили прописку в прямом эфире

Офис телекомпании ТВК располагался на ул. Копылова 23 года, став для жителей Красноярска таким же «геотегом», как «Стакан» или «Локомотив». Накануне 2020 года стало известно, что одна из старейших телекомпаний края меняет «прописку» — вынужденно. Официальная версия — собственник помещения на Копылова, 50 не продлил договор аренды. Однако генеральный директор ТВК Вадим Востров увидел в этом решении не только отношения хозяйствующих субъектов, но и давление на телеканал со стороны «вертикали власти». Якобы арендодатель «понятия не имеет, зачем он не продлил договор аренды». Вопреки расхожему высказыванию, для ТВК и ее коллектива переезд не превратился в два пожара. Прерывать вещание телекомпания не стала, а программы выходили в эфир согласно сетке. Помещение на Водопьянова телекомпания приобрела в собственность, и оно стало не просто новым домом, но и арт-объектом. Художник Иван Четвериков воплотил в жизнь идеи коллектива ТВК, расписав стены своеобразным сочинением на тему «Прекрасная Россия будущего». Арендатор площадей на Копылова появился спустя почти год после переезда телеканала в новое место. Помещение занял магазин сети «Магнит» — смена ролей в тандеме «хлеба и зрелищ» выглядит как неутешительный «диагноз».

Круизы «Водохода» — до Дудинки за миллион