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Бизнес-декамерон в пьесе Юлии Чанчиковой

Бизнес-декамерон в пьесе Юлии Чанчиковой
Иллюстрация: из архива Юлии Чанчиковой

Впервые «Бизнес-девичник» — традиционный весенний ивент «Делового квартала» — пройдет в новом, неожиданном формате. Редакция делового издания поставит пьесу.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Предпринимательницы часто становятся героинями публикаций издания.
 
— Иногда нас даже упрекают, что, мол, слишком много женщин стало в «ДК». На самом деле никакого гендерного перекоса нет. Просто женщины ярче, артистичнее проявляются в публичном пространстве. Отсюда ощущение информационного доминирования. А еще женщины легче идут на эксперименты. Смелость наших бизнесвумен и редакционная тяга к визионерству в бизнес-ивентах подтолкнули меня к идее написать и поставить пьесу в жанре вербатим, — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске. 
 
Вербатим — документальная пьеса, сродни литературе в жанре нон-фикшн. Героинями пьесы «Бизнес-девичник» стали пять красноярских предпринимательниц — ивентор Елена Бердникова, риелтор Анастасия Гилле, HR-тренер, ведущая трансформационных игр Татьяна Елистратова, флорист, основатель сети «Лаванда» Ольга Сибирская, предприниматель, основатель компании «ПакетМаркет» Ольга Свежинская.
 
— С каждой героиней мы провели интервью-погружение. Сейчас я работаю над текстом пьесы. Ее поставит режиссер Елена Бедрина, руководитель театрального проекта «Этти дети». Стихи для пьесы пишет Ольга Тубольцева, специально к премьере мы создаем саундтрек и видеоинсталляции. Монологи героинь исполнят профессиональные актеры. Уже выбрана площадка — мультиформатное ивент-пространство Оne Way Loft, — делится Юлия Чанчикова. 
 
Автор пьесы добавляет, что она для нее стала чем-то вроде неожиданного приключения: 
— Будто отправляешься в Индию, а приплываешь в Америку. Первоначально видела  именно бизнес-пьесу, монологи о любимом деле. Но в итоге получается что-то вроде бизнес-декамерона. В нас, женщинах, слишком много любви и авантюризма. Поэтому пьеса не про бизнес, она про любовь, смелость действовать и быть собой.
 
Премьера пьесы в жанре вербатим состоится 24 марта. Вход на мероприятие только по пригласительным.
 
 
Автор: Петр Савельев
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