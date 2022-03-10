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Иностранцы вышли из совета директоров «Полюса»

Иностранцы вышли из совета директоров «Полюса»
Иллюстрация: architizer

Этот решение в компании объясняют рыночной ситуацией.

#НОВОСТИ
Независимые директора компании «Полюс» — Эдвард Доулинг, Мария Гордон, Кент Поттер и Уиллиам Чампион — покинули ее Совет директоров, сообщает пресс-служба золотопромышленного гиганта.
 
Как говорят в компании, такое решение они приняли «на фоне сложившихся неблагоприятных рыночных условий» — о чем именно идет речь, не уточняется.
„Полюс“ продолжает в полном объёме осуществлять операционную деятельность, реализуя стратегические проекты по развитию производства и сохраняя важную социальную роль в быстро меняющихся внешних условиях», — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании Павел Грачев.
Со вчерашнего дня председателем совета директоров компании назначен Сергей Носов.
 
Добавим, что по итогам 2021 года выручка «Полюса» снизилась на 1% по отношению к 2020-му и составила $4,966 млрд. За год компания реализовала 2,736 млн унций золота, что на 3% меньше, чем годом ранее.
 
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В первую очередь компания рассчитывает на активы в Красноярском крае, хотя среднее содержание металла сейчас снижается.

«Полюс» приобрел россыпное месторождение золота в Иркутской области

На этой неделе Центрсибнедра подвели итоги аукционов на право разрабатывать золотоносные месторождения Иркутской области. Среди победителей — компания, принадлежащая «Полюсу».

Жизнь в ресурсе - Юрий Лапшин об экономике Красноярского края

Противопоставление экономики сырьевого типа и всесторонне развитой экономики существует давно, но давайте признаем: существует скорее в области теоретических рассуждений.

Автор: Петр Савельев
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