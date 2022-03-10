Иностранцы вышли из совета директоров «Полюса»
Этот решение в компании объясняют рыночной ситуацией.
Независимые директора компании «Полюс» — Эдвард Доулинг, Мария Гордон, Кент Поттер и Уиллиам Чампион — покинули ее Совет директоров, сообщает пресс-служба золотопромышленного гиганта.
Как говорят в компании, такое решение они приняли «на фоне сложившихся неблагоприятных рыночных условий» — о чем именно идет речь, не уточняется.
„Полюс“ продолжает в полном объёме осуществлять операционную деятельность, реализуя стратегические проекты по развитию производства и сохраняя важную социальную роль в быстро меняющихся внешних условиях», — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании Павел Грачев.
Со вчерашнего дня председателем совета директоров компании назначен Сергей Носов.
Добавим, что по итогам 2021 года выручка «Полюса» снизилась на 1% по отношению к 2020-му и составила $4,966 млрд. За год компания реализовала 2,736 млн унций золота, что на 3% меньше, чем годом ранее.
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