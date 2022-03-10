На КЭФ представили проект ландшафтного парка «Юдинская долина»

На территории в 200 гектаров создадут три зоны – рекреационная, научная и спортивная. В первой разместятся места для отдыха – экотропы, локации для детей, места для пикников.

Научный кластер с яблоневым садом расположится на площади в 10 гектаров. Третья зона для занятий спортом — здесь появится современное гольф-поле. Предполагается, что оно поспособствует увеличению инвестиционной и туристической привлекательности края.

Гольф-путешествия — новый драйвер развития, который может привести в регион туристов. С другой стороны, гольф как спорт — актуальный в постпандемию способ поддержания ЗОЖ.

Соглашения, которые подписываются на КЭФ, ежегодно дают старт крупных проектов в регионе. Так в 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Минспорта края, СФУ и «Норникелем», которое подразумевало создание комплекса для активного отдыха. Сейчас по поручению губернатора Александра Усса в Октябрьском районе и строится ландшафтный экопарк.