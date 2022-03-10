В Красноярске закрылись несколько внебольничных пунктов вакцинации

Коронавирус в крае идет на спад, поликлиники восстанавливают объемы плановой медицинской помощи, поэтому сотрудники внебольничных прививочных пунктов могут вернуться к прежнему графику работы.

Как сообщает краевой минздрав, в настоящее время продолжают работу пункты вакцинации в «Леруа Мерлене» на ул. 9 Мая, ТЦ «Изумрудный город» на Телевизорной, ТЦ «Красноярье», ТЦ «Сибирский городок на ул. Говорова и на железнодорожном вокзале Красноярск. Вакциномобили работают по прежнему графику.

В минздраве напомнили, что прививки от коронавируса продолжают ставить и в поликлиниках. Для вакцинации во всех пунктах при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Красноярском крае зарегистрировано 587 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, это в несколько раз меньше, чем неделей ранее.