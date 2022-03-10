Ревизию бомбоубежищ проводят в Красноярске и городах-спутниках
В региональном центре проходит плановая проверка защитных сооружений, инспекцию интересует готовность к эксплуатации в экстренных ситуациях.
Сотрудники Центра ГО и ЧС края провели осмотр бомбоубежищ на Ленина, Тамбовской и Мусоргского.
Задача ревизии — выяснить, какие бомбоубежища нуждаются в капитальном, косметическом или ином ремонте, насколько сооружения соответствуют современным требованиям.
Красноярские бомбоубежища строились в советское время. Кроме них, есть еще и подземные коммуникации недостроенного метро.
В Красноярске планируется проверить пять бомбоубежищ, в Ачинске, Канске и Дивногорске – по одному.
Фото urban3p.ru
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