Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.03
120,37
132,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ревизию бомбоубежищ проводят в Красноярске и городах-спутниках

У России и США больше 10 тысяч ядерных боеголовок.
У России и США больше 10 тысяч ядерных боеголовок. Иллюстрация: leonardo.osnova.io

В региональном центре проходит плановая проверка защитных сооружений, инспекцию интересует готовность к эксплуатации в экстренных ситуациях.

#НОВОСТИ

Сотрудники Центра ГО и ЧС края провели осмотр бомбоубежищ на Ленина, Тамбовской и Мусоргского.

Задача ревизии — выяснить, какие бомбоубежища нуждаются в капитальном, косметическом или ином ремонте, насколько сооружения соответствуют современным требованиям.

Красноярские бомбоубежища строились в советское время. Кроме них, есть еще и подземные коммуникации недостроенного метро.

В Красноярске планируется проверить пять бомбоубежищ, в Ачинске, Канске и Дивногорске – по одному.

Ревизию бомбоубежищ проводят в Красноярске и городах-спутниках 1
Фото urban3p.ru

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Восьмого марта остановлена работа SEPHORA в КрасноярскеВосьмого марта остановлена работа SEPHORA в Красноярске
  • Оттепель сменится морозом в КрасноярскеОттепель сменится морозом в Красноярске
  • Роман Киселёв покидает 0.75 please и КрасноярскРоман Киселёв покидает 0.75 please и Красноярск
  • Александр Смол будет вести ток-шоу «Антифейк» на ПервомАлександр Смол будет вести ток-шоу «Антифейк» на Первом
  • На улице Киренского мэрия благоустроит скверНа улице Киренского мэрия благоустроит сквер
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.