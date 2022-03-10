Клишас: Есть разные альтернативы национализации инокомпаний

Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края, возглавляющий комитет по конституционному законодательству, назвал различные способы санкций против инокомпаний.

Иностранные компании, которые уходят из России, могут быть ограничены в правах собственности, а их активы — заблокированы, — цитирует РБК со ссылкой на «РИА Новости» слова г-на Клишаса.

В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры», — заявил сенатор.

Отвечая на вопрос РБК о том, как будет решаться вопрос с иностранными компаниями с пакетами акций, г-н Клишас сообщил, что это будет возможно

через предоставление правительству прав по принятию таких решений и передачу всех прав по управлению долями под его контроль».

Напомним, что 9 марта правительственная комиссия одобрила пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, который среди прочего предусматривает

первый шаг к национализации имущества иностранных компаний».

Инициативу национализировать такие компании выдвинула «Единая Россия».

Законопроект, который рассматривался 9 марта на правкомиссии, вводит понятие

внешней администрации по управлению организацией».

Эта нововведение не предусмотрено текущим законодательством о банкротстве.

Предполагается, что владелец компании может в течение пяти дней отказаться от внешнего управления, если немедленно возобновит работу или продаст долю — на выбор.

Продать долю можно при сохранении бизнеса и работников либо российскому лицу, либо иностранному — не связанному с «недружественными государствами».

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