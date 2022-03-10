Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.03
120,37
132,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Клишас: Есть разные альтернативы национализации инокомпаний

Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края
Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края. Иллюстрация: ya.ru

Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края, возглавляющий комитет по конституционному законодательству, назвал различные способы санкций против инокомпаний.

#МНЕНИЯ

Иностранные компании, которые уходят из России, могут быть ограничены в правах собственности, а их активы — заблокированы, — цитирует РБК со ссылкой на «РИА Новости» слова г-на Клишаса.

В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры», — заявил сенатор.

Отвечая на вопрос РБК о том, как будет решаться вопрос с иностранными компаниями с пакетами акций, г-н Клишас сообщил, что это будет возможно

через предоставление правительству прав по принятию таких решений и передачу всех прав по управлению долями под его контроль».

Напомним, что 9 марта правительственная комиссия одобрила пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, который среди прочего предусматривает

первый шаг к национализации имущества иностранных компаний».

Инициативу национализировать такие компании выдвинула «Единая Россия».

Законопроект, который рассматривался 9 марта на правкомиссии, вводит понятие

внешней администрации по управлению организацией».

Эта нововведение не предусмотрено текущим законодательством о банкротстве.

Предполагается, что владелец компании может в течение пяти дней отказаться от внешнего управления, если немедленно возобновит работу или продаст долю — на выбор.

Продать долю можно при сохранении бизнеса и работников либо российскому лицу, либо иностранному — не связанному с «недружественными государствами».

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Восьмого марта остановлена работа SEPHORA в КрасноярскеВосьмого марта остановлена работа SEPHORA в Красноярске
  • Оттепель сменится морозом в КрасноярскеОттепель сменится морозом в Красноярске
  • Роман Киселёв покидает 0.75 please и КрасноярскРоман Киселёв покидает 0.75 please и Красноярск
  • Александр Смол будет вести ток-шоу «Антифейк» на ПервомАлександр Смол будет вести ток-шоу «Антифейк» на Первом
  • На улице Киренского мэрия благоустроит скверНа улице Киренского мэрия благоустроит сквер
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.