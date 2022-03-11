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Санкции открывают для вузов Сибири новые возможности

Санкции открывают для вузов Сибири новые возможности
Иллюстрация: pixabay.com

Об этом заявили в пресс-центре ТАСС ректоры нескольких сибирских университетов. Они также ожидают роста спроса на ряд технических и естественно-научных специальностей.

#НОВОСТИ

Как отметил ректор СФУ Максим Румянцев, сейчас в университете обучается более тысячи иностранных студентов из Латинской Америки, Ямайки, Таиланда, Средней Азии и арабских стран.

Я не вижу поводов для беспокойства, им сейчас здесь комфортнее гораздо, чем в тех странах, в которых они проживали. Мне кажется, для сибирского рынка образования ситуация открывает новые рынки для того, чтобы наше образование позиционировать и предлагать. Пока все стабильно, и наша задача создать максимально комфортные и плодотворные условия для иностранных студентов», - сказал Максим Румянцев.

Его поддержал коллега из Томского политехнического университета Дмитрий Седнев. Он также полагает, что российский софт и цифровые платформы смогут полностью заменить зарубежные - от средств видеосвязи до платформ, где размещают образовательный контент.

По мнению ректора Новосибирского государственного технического университета Анатолия Батаева, в ближайшее время вырастет спрос на ряд технических специальностей, например, IT-специалистов, инженеров и геологов – дефицитных на рынке труда. Также стоит ожидать запуска новых образовательных программ.

 

Автор: Петр Савельев
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