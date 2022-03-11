Полмиллиарда рублей заплатит мэрия Красноярска за услуги частных детских садов

Предприниматели просили увеличить размер компенсации на каждого ребенка, но не убедили власти в обоснованности своих требований.

В 2022 году из бюджета Красноярска будет выделено почти 500 млн рублей на субсидии частным детским садам. Об этом рассказала и в пресс-службе и.о. руководителя главного управления образования города Марина Аксенова.

Напомним, что компенсировать родителям часть затрат на посещение их детьми частных детских садов мэрия Красноярска начала в октябре 2015 года. Так власти решили бороться с очередями в дошкольные образовательные учреждения (в обмен на компенсацию, ребенок выходил из очереди). Тогда этой возможностью воспользовались родители 2 638 детей. Деньги, выделенные в этом году позволят предоставить дошколятам 4 571 место в частных детсадах.

Плюс к этому, сама сумма компенсации увеличилась с 6,2 тыс. рублей до 9,5 тыс. рублей. Правда, как рассказали в мэрии, некоторых предпринимателей это не устроило — они сочли эту сумму недостаточной, чтобы покрыть все их издержки. В ответ на это чиновники предложили частникам обосновать эти заявления, предоставив сметы, ведомости и чеки, подтверждающие их расходы. Сделали это лишь четверо.

Предприниматели, предоставившие обоснования, согласились с выводами, которые сделали экономисты — 9,5 тысяч рублей достаточная сумма. Остальные предприниматели, которые заявляют, что их расходы выше, пакет документов не собрали. На данный момент мы остаёмся в рамках действующих договоров», — говорит Аксенова.

Добавим, что 1 апреля стартует очередной этап комплектования детсадов. Распределено будет порядка 12 тыс. мест.

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