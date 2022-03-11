«Арбан» зафиксировал цены на все свои квартиры
Компания объявила о заморозке цен на жилье во всех своих домах. Также строители утверждают, что не будут сворачивать никакие свои проекты и отказываться от ранее заявленных идей.
У компании есть достаточный запас прочности. А собственные производственные мощности — кирпичный завод и завод железобетонных изделий в Канске — обеспечивают прочный фундамент для работы», — написала она.
Мы не будем экономить за счет „упрощения“ наших проектов и не откажемся от персонального озера, пешеходных фонтанов, уличных кинотеатров и прочего», — уверяет топ-менеджер.
Благодаря проектному финансированию и счетам эскроу, строительная отрасль остается безопасной для инвестиций. А фиксированные цены и ставки по льготной ипотеке позволят всем нашим покупателям успеть совершить выгодные вложения», — резюмирует Ирина Одинец.
Мировые тренды градостроительства воплощаются не только зарубежом, но и в Красноярске. Правила 15-минутного города и формула 3/30/300 претворяются в действующих и проектируемых объектах ГСК «Арбан».
Крупнейший в Сибири: в Красноярске построят новый деловой центр
Появиться в городе он должен через пять лет - к юбилею Красноярска. Арендаторами готовы стать федеральные компании.
В Красноярском крае с использованием счетов эскроу построено почти 5,5 тысяч квартир
Подавляющее большинство из них сданы и переданы покупателям в прошлом году. В перспективе еще около 7,5 тыс.