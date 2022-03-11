«Арбан» зафиксировал цены на все свои квартиры

Компания объявила о заморозке цен на жилье во всех своих домах. Также строители утверждают, что не будут сворачивать никакие свои проекты и отказываться от ранее заявленных идей.

Строительная компания «Арбан» не будет повышать цены на свои квартиры. Об этом на своей странице в соцсетях директор по продажам и маркетингу застройщика Ирина Одинец.

У компании есть достаточный запас прочности. А собственные производственные мощности — кирпичный завод и завод железобетонных изделий в Канске — обеспечивают прочный фундамент для работы», — написала она.

Сейчас «Арбан» строит в Красноярске четыре объекта: «Арбан SMART на Краснодарской», SCANDIS OZERO, «Бульвар цветов» и «Барбарис». Все они, по словам Одинец, возводятся по графику и сохраняются в прежнем объеме.

Мы не будем экономить за счет „упрощения“ наших проектов и не откажемся от персонального озера, пешеходных фонтанов, уличных кинотеатров и прочего», — уверяет топ-менеджер.

Также «Арбан» не планирует переносить сроки сдачи проектов: как и заявлялось ранее, «Арбан SMART на Краснодарской» собираются закончить в июне 2022 года (первая очередь), а SCANDIS OZERO — в сентябре.

Благодаря проектному финансированию и счетам эскроу, строительная отрасль остается безопасной для инвестиций. А фиксированные цены и ставки по льготной ипотеке позволят всем нашим покупателям успеть совершить выгодные вложения», — резюмирует Ирина Одинец.

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