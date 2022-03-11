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Владимир Томко: «Бренды – это не продукты, бренды – это культурный код»

Владимир Томко: «Бренды – это не продукты, бренды – это культурный код»
Автор фото: Егор Тиммерман. Иллюстрация: архив ДК

Я, знаете ли, далёк от публичных оценок и публичных суждений, но. На днях я понял, что меня откровенно достало просыпаться и узнавать, что ещё отказалось работать в России.

#МНЕНИЯ

Владимир Томко, директор по развитию Брендингового агентства «Мелехов и Филюрин»

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По долгу службы я знаю, что такое бренды. Я их сам, вот этими вот руками делаю. И понимаю, что каждый подобный «выход» - это для бренда удар по почкам. Или по яйцам, если угодно.

И вот что, знаете ли, меня смущает: когда они выходят, а люди (ну люди же) начинают кричать, что и слава богу, «сраная картошка в сраном макдаке! Эпл – говно переоцененное! Пусть уходят – без них проживем!»

Серьезно?

Бренды - это не продукты. Бренды - это культурный код, способ обмена ценностями и достижениями.

И нас, всю огромную страну, от этого обмена натурально отрезают. (Кто и как отрезает - дискутируйте без меня.) Получается, что мы сейчас мало того что в экономическом… пузыре, мы ещё и в пузыре культурном.

Мы все с вами видели, что такое капсульная культура, когда у нас фестиваль-автопробег «Оттакое кольцо» или «Звенящие голоса Чулымщины».

И они нужны, и они пусть будут - но даже те люди, которые в этих «голосах», - они тоже формируются в общемировом контексте.

Радуясь уходу МакДоналдса или какого-то Юникло - чему вы радуетесь? Не будет скачка глубинного фешена, нет. А отрыв от реальности - будет.

На Красноярском экономическом форуме какие-то студенты-мебельщики заявили, что готовы вот хоть завтра заменить своей продукцией более тысячи позиций из закрывшейся ИКЕИ. Зачем?! Позицию можно заменить, ИКЕЮ - нельзя. Потому что ИКЕЯ - не столы и стулья. Это философия. Культура. Смешные названия, наконец.

Если вы хотите напомнить про «чуждые ценности», себе напомните: каждый берет то, что хочет взять. Это вопрос вашей информационной гигиены.

Короче. Уход брендов - вот настоящая блокада. А не самолёты. Можно и поездом доехать. А вот жить в исключительно своём контексте - нельзя.

 

 

Автор: Петр Савельев
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