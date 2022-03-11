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Красноярский филиал СГК сменил директора

Красноярский филиал СГК сменил директора
Иллюстрация: sibgenco.online

Прежний руководитель Александр Шлегель ушел на пенсию, в красноярской энергетике он проработал 46 лет, в качестве директора Красноярского филиала СГК – с 2014 года.

#НОВОСТИ

С 10 марта в должность заместителя генерального директора — директора Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании вступил Олег Петров. В СГК он ранее занимал должность технического директора компании. Под его руководством компания успешно интегрировала новые энергетические активы, в частности — предприятия Новосибирской области и Алтайского края, Рефтинскую ГРЭС, Приморскую ГРЭС и Красноярскую ГРЭС-2.

Олег Петров родился в Красноярске, окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции», получил второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии» в Красноярском государственном университете. С 1994 года работает в отрасли, начинал на Минусинской ТЭЦ машинистом-обходчиком, через 10 лет был назначен директором станции.

В 2014 году удостоился звания «Почетный энергетик» Минэнерго РФ.

Как уточнили в пресс-службе компании, главной задачей нового руководителя станет выполнение программы модернизации красноярской энергетики.

Инвестиционная программа СГК в Красноярском крае на данный период в финансовом выражении составляет 60 млрд рублей. В неё включены проекты по развитию генерирующих мощностей и теплотранспортной инфраструктуры. В Красноярске это реновация ТЭЦ-1 и тепловых сетей, обновление турбины на ТЭЦ-2 и строительство нового энергоблока на ТЭЦ-3. Глубокая модернизация системы теплоснабжения в Канске.

 

Автор: Петр Савельев
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