Потанин: «Конфискация покинувших российский рынок компаний вернет нас в 1917»

Президент «Норникеля» предостерег россиян от скоропалительных решений, в ответ на введение санкций.

Действия России, в ответ на международные санкции, которые против нее ввели из-за ситуации вокруг Украины, должны быть очень взвешенными, чтобы не нанести урон экономике страны. Об этом в официального телеграм-канале «Норникеля» написал президент компании Владимир Потанин.

В нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики. На фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках мы должны выглядеть солидно и хладнокровно, и наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы „хлопнуть дверью“, а на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали», — написал он.

Раскрывая свой тезис, Потанин отметил, что нужно крайне осторожно подходить к вопросу конфискации предприятий, которые покинули российский рынок.

Это [конфискация] вернет нас на сто лет назад, в 1917, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий», — уверен он.

Президент «Норникеля» считает, что решение о приостановке деятельности эти компании принимали эмоционально — под давлением зарубежного общественного мнения.

Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность... Куда более адекватной мерой мне кажется предложение Минэкономразвития — ввести внешнее управление на таких предприятиях. Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам», — пишет Потанин.

Помимо этого он указал на то, что введенные недавно Россией валютные ограничения, не должны распространяться на операции по обслуживанию внешнего долга страны. В противном случае может возникнуть риск кросс-дефолта — когда «из-за небольшой невыплаты по процентам появляются юридические основания потребовать к немедленному погашению весь объем долга» (а это примерно $480 млрд).

Я понимаю, что в свете направленных против России экономических ограничений может возникнуть вполне понятное желание поступить симметрично. Но на примере западных стран мы видим, что от введения санкций против России страдает экономика этих же стран. Мы должны быть мудрее и избегать такого сценария, когда ответные санкции ударят по нам самим», — закончил Потанин.

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