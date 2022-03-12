Одеть цель

Постановка целей и задач, стремление их достичь всегда были ключевыми факторами успеха и лидерства. Все должно работать на цель, в том числе ваш внешний вид.

Однако, добиваясь успеха, современный руководитель всецело и без остатка отдается делу, порой совершенно забывая о себе. Так было с основателями компании TIKSAN GROUP.

Современная международная компания TIKSAN GROUP вот уже 11 лет развивает 8 направлений бизнеса в разных отраслевых нишах, начиная с общепита и заканчивая малоэтажным строительством. Фундамент группы компаний — семейные ценности и корейские корни учредителей: Сергея Ким, Николая Ким и Надежды Цой.

Формирование личного бренда руководителей компании потребовало участия эксперта в области стиля Эльвиры Гусейновой, директора магазина KETROY (ELYOT group).

— В определенное время наступает переломный момент, когда приходит осознание: высокому статусу успешного руководителя нужно соответствовать еще и внешне. Также становится очевидным, что презентация собственного продукта начинается с самопрезентации. Здесь не обойтись без взгляда со стороны, и уж тем более — без атрибутов успеха, — считает Эльвира Гусейнова.

По мнению эксперта, сегодня высокий статус подчеркивают не «золотые вещи», а выверенный и грамотно подобранный образ для предъявления себя.

— В древние времена, когда нам еще не нужна была одежда и мы не пользовались красноречием, лидером становился самый мускулистый и высокий мужчина. А что же сейчас? В современном мире реальный статус виден не сразу. О своем положении и успехе не следует кричать. Статус XXI века — развитый эмоциональный интеллект. Только такие люди сегодня умеют считывать и предвидеть меняющиеся тренды, играть вдолгую и побеждать. Внешний образ человека со статусом XXI века никогда не бьет по глазам — он распознается. Именно стиль таких людей выдает их разум, — рассказывает Эльвира Гусейнова.

Эксперт по стилю сегодня становится брендмейкером, потому что одежда, подобранная с ювелирной точностью, является секретным кодом, способным открыть любые двери. Наличие власти предполагает способность к управлению сознанием и поведением людей. И грамотный руководитель это знает.

Темп жизни равен времени, которое ты готов уделять внешнему образу. Когда приходит понимание необходимости соответствия внешнего вида содержанию, возникает потребность в эксперте по стилю. Одежда носит не только утилитарный характер — у нее тоже есть смысл. Внешний вид становится элементом социального статуса и средством достижения цели.

С ростом компании повседневной реальностью стали бесчисленные встречи с партнерами, собеседования, публичные выступления и интервью. Перед Эльвирой Гусейновой стояла задача нарисовать «обложку», которая будет отражением содержания, глубины и масштаба проектов TIKSAN GROUP. Создать образы, конгруэнтные внут-реннему содержанию: цельные, читаемые, простые и понятные. Именно с таким запросом эксперт начала работать над стилем руководства TIKSAN GROUP.

— Основной моей задачей было подчеркнуть статус трех руководителей, при этом раскрыв миру их сильные внутренние качества и подчеркнув уникальные внешние данные. Системно взаимодействуя на протяжении года, мы добились цельного образа, который начал работать на команду, помогая достигать поставленные задачи, — рассказывает Эльвира Гусейнова.

На руку сыграло то, что у мужчин в отличие от женщин в выборе одежды всегда есть четкая цель, которую нужно достичь, сформировав правильный образ. А постановка целей всегда была для братьев Ким приоритетом: это их сильная сторона. Ключевым же маркером внешних образов стала уникальность личности. Сегодня это растущий тренд в создании «упаковки» личного бренда.

— Как же в неумолимой гонке за успехом успевать соответствовать статусу? Дело в том, что статус потерял свою власть над бизнес-сообществом. На первый план выходят индивидуальность, личные предпочтения и искренние интересы, — подчеркивает Эльвира Гусейнова.

Сергей Ким, генеральный директор Tiksan group:

— Люди — это главное. Каждый наш проект запускается только по принципу — сколько пользы это принесет людям. Мы строим и отапливаем дома, развиваем партнеров и их бизнес более чем в 100 городах России. Мы работаем для людей и с людьми: формируем сильную корпоративную культуру, приглашаем в команду смелых и амбициозных.

Николай Ким, основатель франчайзинговой сети Kannam Chiсken, руководитель сети кафе Kannam Chicken:

— Так важно, чтобы наши люди нам доверяли. С нами можно долгосрочно планировать будущее и осуществлять мечты. Мы достойно и справедливо ценим труд каждого, ведь продукты, услуги и компанию делают и двигают вперед люди.

Надежда Цой, руководитель сети Kannam Asia: — Люди дела знают, что деловая репутация — это в том числе имидж, внешний облик. И в этом вопросе мы неизменно обращаемся к профессионалам

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