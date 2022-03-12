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Гигантские лыжи и шоу в стиле TikTok

Гигантские лыжи и шоу в стиле TikTok
Иллюстрация: из архива Елены Бердниковой

Продюсер, ведущая, сценарист Елена Бердникова запускает авторскую рубрику «Ивентология». Здесь она будет делиться практическими советами по организации корпоративных и бизнес-мероприятий.

#СВОЕ ДЕЛО

Начнем с самого распространенного формата — корпоратива. Несмотря на укорененность корпоративных мероприятий в жизни российского бизнеса, новые вводные меняют традиционные подходы к их организации.

Корпоратив в традиционном понимании: с изысканным застольем и яркой программой — в этом году подходит не всем. При этом подарить праздничное настроение своим сотрудникам можно и даже необходимо. Сейчас как никогда важны поддержка, ощущение нужности и позитивные эмоции.Какие варианты?
 

• Тимбилдинг на природе

Гигантские лыжи и шоу в стиле TikTok 1

Формат подойдет активной компании. Зимние забавы могут быть не только веселыми, но и командообразующими. Пройти маршрут на гигантстких лыжах, построить башню из брусков или ледяных форм (аналог настольной игры «Дженга»), организовать выставку снежных скульптур, а потом насладиться горячим глинтвейном и шашлыком.
 

• Квиз

Гигантские лыжи и шоу в стиле TikTok 2

Интеллектуально-развлекательное мероприятие оценят все сотрудники, особенно если к созданию квиза вы подойдете индивидуально. В основе вопросов, фото- и видеозагадок, логических задач пусть будут факты из жизни вашей компании и коллектива. Пристальное внимание и хорошее настроение гарантированы. А может, вы хотите проверить знания своих специалистов? Данный формат позволяет это сделать легко и непринужденно.
 

• Офисный квест

Гигантские лыжи и шоу в стиле TikTok 3

Настоящее приключение возможно и в родных стенах офиса. Эксклюзивный сценарий с творческими и логическими заданиями подойдет молодому коллективу. 
 

Оригинальные поздравления

Гигантские лыжи и шоу в стиле TikTok 4

Удивите и порадуйте своих коллег. Достаточно просто дать задания отделам и определиться с темой. Поделюсь идеями : «ТикТок-шоу», «STAND UP-шоу» или «Открытый микрофон», «Прожарка», «Горячий клип» (конкурс поздравительных видеоклипов).
 

• Online-мероприятия

Гигантские лыжи и шоу в стиле TikTok 5

Существует ошибочное мнение, что online-мероприятия не эмоциональны и скучны. Все зависит от организации и выбранного формата. Перенести на экран монитора традиционное застолье я бы не рекомендовала, а вот провести тематическую игру, премию, квиз или конкурс вполне возможно и увлекательно!
 
Разработать идею и организовать мероприятие можно самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам. Как выяснилось, праздничное настроение не зависит от бюджета и запретов. Самое главное — желание!
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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