Все точки общепита «Макдональдс» закрываются в Красноярске

Начиная с 14 марта в краевом центре закроются полностью все точки американской сети общественного питания «Макдональдс».

С понедельника 14 марта в Красноярске закроются все рестораны быстрого питания сети «Макдональдс», которых в столице Сибири насчитывается пять штук на левом и один — на правом берегу Енисея.

Сообщается, что заведения приостанавливают работу на неопределенный срок по всей России.

Тем не менее, сотрудникам будет выплачиваться зарплата — возможно, по аналогии с другими покинувшими Россию инокомпаниями, в течении трех месяцев.

Известно, что договор с арендодателями в «МД» не собираются. Сеть фастфуда продолжит платить за аренду на время приостановки.

Напомним, что ранее в России перестали работать Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, более 230 зарубежных компаний приостановили работу в России, закрылся магазин французской косметики SEPHORA в Красноярске.

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