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Adidas встал на паузу: магазины бренда остановят работу в Красноярске

Adidas встал на паузу: магазины бренда остановят работу в Красноярске
Иллюстрация: ДК

Магазины спортивной одежды Adidas останавливают работу в Красноярске, — сообщает директор регионального филиала в ТРЦ «Планета».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Магазины Адидас в Красноясрке работают последние дни — по 13 марта 2022 включительно.

Сотрудники будут находиться в простое, но будут получать заработную плату, никого не увольняют», — объясняет представитель филиала.

Российский сайт Adidas работает, на нем можно посмотреть товар, но заказывать возможности нет с 9 марта 2022.

Напомним, что ранее из магазинов Adidas убрали символику сборной России по футболу, официальным спонсором которой являлся бренд — в связи с событиями на Украине договор с РФС и Adidas был приостановлен.

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Автор: Петр Савельев
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