Adidas встал на паузу: магазины бренда остановят работу в Красноярске
Магазины спортивной одежды Adidas останавливают работу в Красноярске, — сообщает директор регионального филиала в ТРЦ «Планета».
Магазины Адидас в Красноясрке работают последние дни — по 13 марта 2022 включительно.
Сотрудники будут находиться в простое, но будут получать заработную плату, никого не увольняют», — объясняет представитель филиала.
Российский сайт Adidas работает, на нем можно посмотреть товар, но заказывать возможности нет с 9 марта 2022.
Напомним, что ранее из магазинов Adidas убрали символику сборной России по футболу, официальным спонсором которой являлся бренд — в связи с событиями на Украине договор с РФС и Adidas был приостановлен.
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