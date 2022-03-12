Таксопарки Ситимобил и DiDi уходят из Красноярска
Сервисы такси Ситимобил и DiDi прекращают работу в России, в том числе Красноярске.
Напомним, «Ситимобил» начал работать в России с 2007, решение о закрытии объясняется убыточностью компании, тем не менее сотрудникам обещают выплатить выходное пособие в размере тройного оклада.
Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — сообщается в пресс-релизе компании.
Кроме того, с красноярского рынка ушла компания DiDi Taxi — с 4 марта 2022 компания покинула рынок России и Казахстана. Таким образом, сервис проработал в Красноярске менее одного года — агрегатор начал работу в столице региона 11 мая 2021.
К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане», — пишут представители DiDi Taxi.
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