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Таксопарки Ситимобил и DiDi уходят из Красноярска

Таксопарки Ситимобил и DiDi уходят из Красноярска
Иллюстрация: kazanfirst.ru

Сервисы такси Ситимобил и DiDi прекращают работу в России, в том числе Красноярске.

#НОВОСТИ

Напомним, «Ситимобил» начал работать в России с 2007, решение о закрытии объясняется убыточностью компании, тем не менее сотрудникам обещают выплатить выходное пособие в размере тройного оклада.

Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — сообщается в пресс-релизе компании.

Кроме того, с красноярского рынка ушла компания DiDi Taxi — с 4 марта 2022 компания покинула рынок России и Казахстана. Таким образом, сервис проработал в Красноярске менее одного года — агрегатор начал работу в столице региона 11 мая 2021.

К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане», — пишут представители DiDi Taxi.

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Автор: Петр Савельев
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