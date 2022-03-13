Красноярцам помогут выплатить ипотечные кредиты
Правительство Красноярского края выделит на социальные выплаты жителям для погашения ипотеки 190 млн рублей.
Выплаты получат 1,645 тыс. жителей региона, — сообщает пресс-служба Минстроя края. На данный момент уже выдано порядка 32 млн рублей.
Соцвыплаты предоставляются работникам бюджетной сферы, гражданам, имеющим четверых и более детей, ветеранам боевых действий на погашение основного долга или процентной ставки по кредитам на улучшение жилищных условий. При рассмотрении заявок учитываются стаж работы, возраст, нуждаемость в жилье на момент приобретения квартиры», — сообщается в релизе.
Выплаты совершаются в рамках подпрограммы «Повышение доступности ипотечного кредитования» краевой госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», которая работает с 2008 года.
Ранее возможностями соцпрограммы воспользовались более 1,7 тыс. работников бюджетной сферы, преимущественно — медработники и педагоги.
Напомним, что недавно на уровне правительства и Госдумы обсуждался вопрос о введении "Сибирской ипотеки" по аналогии с "дальневосточной", которая будет концетрироваться на молодых ученых и специалистах, а также на переселенцах из других регионов.
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