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Красноярцам помогут выплатить ипотечные кредиты

Красноярцам помогут выплатить ипотечные кредиты
Иллюстрация: yandex

Правительство Красноярского края выделит на социальные выплаты жителям для погашения ипотеки 190 млн рублей.

#НОВОСТИ

Выплаты получат 1,645 тыс. жителей региона, — сообщает пресс-служба Минстроя края. На данный момент уже выдано порядка 32 млн рублей.

Соцвыплаты предоставляются работникам бюджетной сферы, гражданам, имеющим четверых и более детей, ветеранам боевых действий на погашение основного долга или процентной ставки по кредитам на улучшение жилищных условий. При рассмотрении заявок учитываются стаж работы, возраст, нуждаемость в жилье на момент приобретения квартиры», — сообщается в релизе.

Выплаты совершаются в рамках подпрограммы «Повышение доступности ипотечного кредитования» краевой госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», которая работает с 2008 года.

Ранее возможностями соцпрограммы воспользовались более 1,7 тыс. работников бюджетной сферы, преимущественно — медработники и педагоги.

Напомним, что недавно на уровне правительства и Госдумы обсуждался вопрос о введении "Сибирской ипотеки" по аналогии с "дальневосточной", которая будет концетрироваться на молодых ученых и специалистах, а также на переселенцах из других регионов.

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Автор: Петр Савельев
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