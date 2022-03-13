Крупнейшую в мире яхту попавшего под санкции Мельниченко арестовали в Италии

На яхту Андрея Мельниченко, владевшего до 2022 компаниями СУЭК, СГК и Еврохим, финансовой гвардией Италии наложен арест в рамках санкций Евросоюза.

Речь идет о судне Sailing Yacht A, которую называют крупнейшей в мире частной парусной яхтой, ее стоимость оценивается в €0,530 млрд.

Длина Sailing Yacht A составляет 142 м, водоизмещение 13 тыс. т.. яхту проектировал Филипп Старк, французский дизайнер, ее спустили на воду в 2015 году в немецком Киле. На борту расположен большой бассейн, гараж для автомобилей и тендеров, вертолетная площадка, место для хранения мини-субмарины. На нижнем этаже имеется обсервационное помещение для наблюдения за морской жизнью через стекло площадью 18 кв. м. Объем помещений судна составляет 12600 БРТ, что почти в 5 раз больше второй по величине парусной яхты — Project Solar. Яхта «А» может принять 20 гостей, а обслуживается командой из 54 человек.

Напомним, что Евросоюз внес г-на Мельниченко и еще 13 российских бизнесменов в санкционный список 9 марта. Предпринимателям запретили въезд в страны ЕС, кроме того, санкции предполагают заморозку активов в юрисдикции стран ЕС.

Г-н Мельниченко на конец 2021 принадлежало 92,2% акций Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и Сибирской генерирующей компании (СГК).

Однако 9 марта 2022 бизнесмен покинул совет директоров СУЭК, в который он входил с 2004 года.

После выхода Мельниченко из состава совета директоров и числа бенефициаров СУЭК контролируемая им доля сократилась до 0%», — сообщала тогда пресс-служба компании.

Немногим позже компания «Еврохим», которою до последнего времени контролировал г-н Мельниченко, также сообщила, о сокращении доли бизнесмена до 0% и отставке его из совета директоров с 9 марта.

Данное решение последовало после включения Андрея Мельниченко в санкционный список ЕС и было направлено на продолжение деятельности «Еврохима», чтобы иметь возможность снабжать минеральными удобрениями своих потребителей и клиентов в агропромышленном секторе на международном уровне и обеспечивать продовольственную безопасность во всем мире», — заявили в Еврохиме.

По итогам 2021 г-н Мельниченко занял восьмое место среди самых богатых россиян по оценке Forbes — благодаря росту цен на удобрения и уголь бизнесмен увеличил состояние почти вдвое за 2021, к концу года оно оценивалось в $25,37 млрд. По данным Bloomberg, состояние на январь 2022 составляло $18 млрд.

Справка

Г-н Мельниченко основной бенефициар и член советов директоров компаний «ЕвроХим» и СУЭК с 2013, пакет его акций составлял на конец 2021 92%. После консолидации энергетических активов, он создал СГК в составе СУЭК, а затем выделил ее в самостоятельную компанию.

СГК (100% дочка СУЭК) является четвертым крупнейшим производителем тепловой энергии в мире.

СУЭК является третьим по объемам экспортером угля в мире с дистрибьюторской сетью в 38 странах, в том числе в АТР, где уголь основную роль для производства энергии.

СУЭК добывает свыше 100 млн т угля в год при доказанных запасах 5,4 млрд т.

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