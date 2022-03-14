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Трафик красноярского аэропорта за первый месяц года ощутимо вырос

Трафик красноярского аэропорта за первый месяц года ощутимо вырос
Иллюстрация: kja.aero

Пассажиропоток воздушной гавани за январь 2022-го очередной раз оказался рекордным. По грузам динамика хоть и ниже, но тоже весьма позитивная.

#НОВОСТИ
За январь 2022 года через аэропорт Красноярск прошло 205 333 пассажира, это на 55% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Несмотря на то, что январь для аэропорта является низким месяцем, показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда пассажиропоток составлял 132 536 человек. Это самый высокий январский пассажирский трафик за все время работы аэропорта», — говорят авиаторы.
Январский грузооборот порта в 2022-м составил 1 459 тонн. Это на 39,5% больше, чем годом ранее. Общее же число взлет-посадок в январе (год к году) увеличилось на 35% — до 1 512.
 
Лидером по пассажирским перевозкам стал «Аэрофлот», что не удивительно, при условии ,что в Красноярске создан хаб компании. Следом идут (в порядке убывания): S7, «Победа», Utair и NordStar.
 
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Красноярский аэропорт регулярно бьет рекорды пассажиропотока и получает различные звания. Однако задач перед менеджментом по-прежнему много. Главная — превратить воздушную гавань в полноценный хаб.

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Автор: Петр Савельев
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