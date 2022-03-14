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Красноярский край готовится принять беженцев из Донбасса

Красноярский край готовится принять беженцев из Донбасса
Иллюстрация: pixabay.com

Правительство России приняло постановление о распределении беженцев из ДНР и ЛНР по регионам страны. Всего планируется принять 90909 человек, в Сибирь отправятся более 11,5 тысяч.

#НОВОСТИ

Красноярский край готов принять 3920 беженцев, они будут временно размещены в домах отдыха и загородных детских оздоровительных лагерях, которые работают в круглогодичном режиме. Пункты временного размещения сейчас оборудуются не только в Красноярске, но и в других городах региона.

Всего в Сибири могут разместить 11568 человек.

Отметим, что количество вынужденных переселенцев определялось исходя из возможностей региона. Среди субъектов Сибирского федерального округа Красноярский край готов принять максимальное количество беженцев. 2369 человек ждут в Омской области, 1520 в Кемеровский, 1200 в Новосибирской. Тува и Хакасия готовы принять 240 и 424 беженца соответственно. В Республику Алтай могут направить 170 человек, 500 – в Алтайский край, 460 в Иркутскую область и 755 в Томскую.

При этом будет учитываться наличие родственников в регионах России: в первую очередь беженцы смогут перебраться туда, где живут их родные.

 

 

Автор: Петр Савельев
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