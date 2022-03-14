«Командор» лишил «конкурента» права на товарный знак

Красноярская торговая сеть добилась досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков, принадлежащих ИП Ибатуллину, которого в СМИ часто называют «патентным троллем».

Судебная тяжба за товарный знак «Командор» идет с 2018 года. Индивидуальный предприниматель требовал от сети крупную компенсацию за якобы незаконное использование товарного знака, однако Суд по интеллектуальным правам в итоге вынес решение в пользу красноярской компании.

В феврале 2022 года Суд по интеллектуальным правам удовлетворил очередной иск «Командора» к «патентному троллю» и постановил досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков, принадлежащих ИП Ибатуллину по свидетельствам РФ № 567820 и № 605019 со словесным обозначением слова «Командор».

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет. Однако ИП Ибатуллину не удалось доказать, что принадлежащие ему товарные знаки действительно использовались двумя другими ИП, с которыми он заключил лицензионный договор.

Досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков говорит о том, что в дальнейшем у ИП Ибатуллина не будет правовых оснований предъявлять к нам исковые требования и просить компенсацию за использование знаков обслуживания», – цитирует пресс-служба «Командора» начальника юридического отдела компании Инну Жилюс.

По закону у ИП Ибатуллина есть два месяца на обжалование в вышестоящей инстанции, если решение суда оставят в силе, многолетняя тяжба закончится.

ИП Ибатуллин участвовал в нескольких сотнях судебных процессов о правах на товарные знаки, в частности, он претендовал на бренды «МТС», «Локомотив» и Top Gear.