Музей GEOS приглашает подняться «На вершину по дну океана»
Так называется новый геологический маршрут музея по Торгашинскому хребту. Этот маршрут откроет очередной сезон экотуристического проекта «Лига искателей».
Вместе со специалистами GEOS туристы поднимутся на вершину Торгашинской лестницы и услышат уникальную научно-образовательную информацию о геологических и геоморфологических особенностях Торгашинского хребта и национального парка «Столбы».
Маршрут «Торгашинская лестница» был выбран не случайно: именно на этой точке можно доступно рассказывать о важнейших событиях в истории нашей планеты, которые происходили сотни миллионов лет назад. И Торгашинский хребет, и Столбы - настоящая «каменная летопись» Земли, эти объекты можно рассматривать как уникальный музей под открытым небом.
Туристам покажут, в какой части склонов хребта можно увидеть окаменевшие остатки древних морских организмов, живших более 500 миллионов лет тому назад: археоциат и трилобитов. И расскажут о породах, из которых сложен сам хребет и Столбы, и, конечно, познакомят с мифологией, которая родилась благодаря неповторимой природе этой территории.
Экскурсия пройдет 20 марта, бесплатно, однако требуется обязательная регистрация по телефону 252-29-46 либо в официальных аккаунтах музея: ВКонтакте: @mgeos, в «Одноклассниках»: @museumgeos.