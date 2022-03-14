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Музей GEOS приглашает подняться «На вершину по дну океана»

Музей GEOS приглашает подняться «На вершину по дну океана»
Иллюстрация: музей GEOS

Так называется новый геологический маршрут музея по Торгашинскому хребту. Этот маршрут откроет очередной сезон экотуристического проекта «Лига искателей».

#НОВОСТИ

Вместе со специалистами GEOS туристы поднимутся на вершину Торгашинской лестницы и услышат уникальную научно-образовательную информацию о геологических и геоморфологических особенностях Торгашинского хребта и национального парка «Столбы».

Маршрут «Торгашинская лестница» был выбран не случайно: именно на этой точке можно доступно рассказывать о важнейших событиях в истории нашей планеты, которые происходили сотни миллионов лет назад. И Торгашинский хребет, и Столбы - настоящая «каменная летопись» Земли, эти объекты можно рассматривать как уникальный музей под открытым небом.

Туристам покажут, в какой части склонов хребта можно увидеть окаменевшие остатки древних морских организмов, живших более 500 миллионов лет тому назад: археоциат и трилобитов. И расскажут о породах, из которых сложен сам хребет и Столбы, и, конечно, познакомят с мифологией, которая родилась благодаря неповторимой природе этой территории.

Экскурсия пройдет 20 марта, бесплатно, однако требуется обязательная регистрация по телефону 252-29-46 либо в официальных аккаунтах музея: ВКонтакте: @mgeos, в «Одноклассниках»: @museumgeos.

 

Автор: Петр Савельев
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