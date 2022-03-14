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Как связана система SWIFT и личные деньги граждан?

Как связана система SWIFT и личные деньги граждан?
Иллюстрация: коллаж ДК

DK.ru вместе с управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергеем Журавлевым начинает ликбез по кибербезопасности. Какими уловками пользуются мошенники и как не попасть впросак?

#МНЕНИЯ

Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России

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Сейчас многих волнуют финансовые вопросы, как сохранить сбережения, где хранить деньги, какими банковскими картами пользоваться, как оплачивать покупки и платить в интернете, в магазине безналичным способом, в том числе гаджетами.

Такой ситуацией пользуются мошенники. У них уже готовы «свои ответы» на эти и другие вопросы. Предостерегу земляков от ошибок.

Так, одна из новых схем злоумышленников строится на информации об отключении банков от международной системы межбанковских сообщений SWIFT. Злоумышленники объясняют, что из-за введения этой санкции в отношении России клиенты банков могут потерять деньги на своих счетах.

Как и в некоторых мошеннических схемах, используемых ранее, они предлагают своим жертвам перевести деньги на «безопасный» счет.

Однако таких счетов нет, а деньги, переведенные по такой инструкции, уходят мошенникам.

Также злоумышленники могут запугивать людей информацией, что из-за отключения банков от SWIFT перестанут работать банковские карты. Чтобы этого избежать, мошенники просят продиктовать реквизиты карты для внесения ее в безопасный список. Подчеркну, что деньги клиентов в российских банках на всех счетах, в том числе карточных, остаются доступны своим владельцам в любой момент.

Система SWIFT никак не связана со сбережениями людей. И еще важный момент: передавать кому-то реквизиты своих карт нельзя ни при каких условиях

Ни один сотрудник банка или любой другой организации не имеют право запрашивать эту информацию.

 

 

Автор: Петр Савельев
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