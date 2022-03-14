Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.03
115,19
127,23
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

McDonald’s в Красноярске: не прощается, не уходит

McDonald’s в Красноярске: не прощается, не уходит
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Рестораны быстрого питания, которые находятся под управлением новокузнецкой компании ООО «ГиД», продолжают работу в штатном режиме и закрываться не намерены.

#НОВОСТИ

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по маркетингу ООО «ГиД» Олесю Самчелееву, все предприятия в Сибири, которые находятся под управлением компании, планируют продолжать работу в рамках действующего договора франшизы.

Все филиалы продолжают работать в штатном режиме, официальных распоряжений от руководства пока нет», - пояснила агентству Самчелеева.

Сейчас у компании 25 ресторанов в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Томске и Кемерово.

Напомним, McDonald’s объявил о временном приостановлении работы сети ресторанов в России с 14 марта, при этом сотрудникам (а это 62000 человек) гарантировалась выплата зарплаты. На какой срок закрываются точки общепита, компания не уточняла.

Тем не менее, сегодня часть ресторанов сети, в том числе самый первый McDonald’s в Москве у метро «Пушкинская» открылись для посетителей. В пресс-службе головной компании уточнили, что 14 марта некоторые рестораны завершают производственные процессы и закроются вечером.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский филиал СГК сменил директораКрасноярский филиал СГК сменил директора
  • Adidas встал на паузу: магазины бренда остановят работу в КрасноярскеAdidas встал на паузу: магазины бренда остановят работу в Красноярске
  • Потанин: «Конфискация покинувших российский рынок компаний вернет нас в 1917»Потанин: «Конфискация покинувших российский рынок компаний вернет нас в 1917»
  • Сгущенка из Красноярского края пошла на экспортСгущенка из Красноярского края пошла на экспорт
  • Клишас: Есть разные альтернативы национализации инокомпанийКлишас: Есть разные альтернативы национализации инокомпаний
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.