McDonald’s в Красноярске: не прощается, не уходит

Рестораны быстрого питания, которые находятся под управлением новокузнецкой компании ООО «ГиД», продолжают работу в штатном режиме и закрываться не намерены.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по маркетингу ООО «ГиД» Олесю Самчелееву, все предприятия в Сибири, которые находятся под управлением компании, планируют продолжать работу в рамках действующего договора франшизы.

Все филиалы продолжают работать в штатном режиме, официальных распоряжений от руководства пока нет», - пояснила агентству Самчелеева.

Сейчас у компании 25 ресторанов в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Томске и Кемерово.

Напомним, McDonald’s объявил о временном приостановлении работы сети ресторанов в России с 14 марта, при этом сотрудникам (а это 62000 человек) гарантировалась выплата зарплаты. На какой срок закрываются точки общепита, компания не уточняла.

Тем не менее, сегодня часть ресторанов сети, в том числе самый первый McDonald’s в Москве у метро «Пушкинская» открылись для посетителей. В пресс-службе головной компании уточнили, что 14 марта некоторые рестораны завершают производственные процессы и закроются вечером.