Заготовка «черного леса» в Красноярском крае критически снизилась
В регионе в 2021 на 39% снизился объем незаконно заготовленной древесины, — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.
Алексей Панов, министр лесного хозяйства края отмечает, что в регионе «планомерно реализуются мероприятия по декриминализации лесной отрасли».
Наводим порядок в ЛПК, на 100 инспекторов штат лесной охраны. Впервые за много лет значительно обновили их материально-техническую базу, что позволило усилить патрулирование лесов, в том числе в отдаленных территориях», — сообщает г-н Панов.
На вооружении у лесников появилась современная спецтехника и оборудование — снегоходы, лесопатрульные автомобили, болотоходы, квадроциклы, камеры фотофиксации, лодки и беспилотники. В 2022 автопарк пополнится 20 единицами новой техники.
Ежедневно леса региона находятся под контролем, и нарушителям труднее уходить от ответственности», — пишет пресс-служба Минлесхоза.
В крае на площади 30 млн гектаров в 35 лесничествах активно реализуется система дистанционного мониторинга лесов.
Благодаря космосъемкам инспекторы фиксируют и выявляют незаконные рубки в труднодоступных районах. Кроме этого, леса патрулируют и с помощью авиации», — уточняют чиновники.
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