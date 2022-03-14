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Заготовка «черного леса» в Красноярском крае критически снизилась

Заготовка «черного леса» в Красноярском крае критически снизилась
Иллюстрация: angarsk38.ru

В регионе в 2021 на 39% снизился объем незаконно заготовленной древесины, — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

#НОВОСТИ

Алексей Панов, министр лесного хозяйства края отмечает, что в регионе «планомерно реализуются мероприятия по декриминализации лесной отрасли».

Наводим порядок в ЛПК, на 100 инспекторов штат лесной охраны. Впервые за много лет значительно обновили их материально-техническую базу, что позволило усилить патрулирование лесов, в том числе в отдаленных территориях», — сообщает г-н Панов.

На вооружении у лесников появилась современная спецтехника и оборудование — снегоходы, лесопатрульные автомобили, болотоходы, квадроциклы, камеры фотофиксации, лодки и беспилотники. В 2022 автопарк пополнится 20 единицами новой техники.

Ежедневно леса региона находятся под контролем, и нарушителям труднее уходить от ответственности», — пишет пресс-служба Минлесхоза.

В крае на площади 30 млн гектаров в 35 лесничествах активно реализуется система дистанционного мониторинга лесов.

Благодаря космосъемкам инспекторы фиксируют и выявляют незаконные рубки в труднодоступных районах. Кроме этого, леса патрулируют и с помощью авиации», — уточняют чиновники.

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Автор: Петр Савельев
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