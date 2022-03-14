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Красноярские компании готовятся экономить на бумаге

Красноярские компании готовятся экономить на бумаге
Иллюстрация: yandex

В Красноярске примерно в два раза подорожала офисная бумага. Во многих компаниях вспомнили лайфхак — печатать на черновиках.

#НОВОСТИ

Бумага подрожала критически — если два дня назад пачка формата A4 стоила в среднем 250 рублей, то теперь 500 рублей. Причем канцелярские магазины меняли цены по несколько раз на неделе, и нынешняя цена не зафиксирована. Это еще не предел. Причина — рост цен на бумагу у поставщиков. Комбинаты приостанавливают работу и возник временный дефицит.

Помимо офисной бумаги повысились цены на кассовые ленты. А их на два раза уже использовать не получится.

 

Автор: Петр Савельев
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