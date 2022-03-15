«Всем выйти из сумрака»: губернатор Усс готовится отменить масочный режим в крае

Почти два года в Красноярском крае нужно было носить маски в публичных местах. Теперь эта мера может быть отменена.

В Красноярском крае могут отменить масочный режим. Подготовить соответствующие изменения в антиковидный указ поручил губернатор региона Александр Усс. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-губернатор края Сергей Пономаренко.

Губернатор края Александр Усс дал поручение подготовить изменения, отменяющие обязательный масочный режим на территории Красноярского края, в Указы Губернатора 71-уг и 73-уг», — написал он.

Когда именно эти изменения будут внесены и начнут действовать, Пономаренко не уточнил. Также не ясно, коснуться ли они каких-либо иных действующих пока ограничений.

Масочный режим был введен в Красноярском крае весной 2020 года из-за пандемии COVID-19.

По данным Роспотребнадзора за воскресенье в регионе был установлен 471 случай заболевания ковидом. Еще неделю назад суточный прирост числа заболевших составлял 1 319 случаев.

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