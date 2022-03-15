Красноярск соединят с Наманганом воздушным мостом

В конце марта узбекская авиакомпания запустит авиасообщение между этими городами.

Авикомпания Uzbekistan Airways начнет летать между Красноярском и Наманганом — вторым по численности населению городом Узвекистана. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

Первый рейс по маршруту Наманган — Красноярск авиакомпания совершит 29 марта 2022 года, а на следующий день вылетит обратно. В дальнейшем график сохраниться: сюда будут летать по вторникам, обратно — по средам.

Время в пути составит 3 часа 35 минут (сюда) и 3 часа 15 минут (обратно).

Полетная программа будет работать в два этапа. Первый закончится 1 июня 2022 года. Второй стартует 21 июня и продлится вплоть до 26 октября.

На все рейсы поставлены самолеты А-320.

Помимо этого с весны по осень этого года из Красноярска в Узбекистан будут летать «Аэрофлот» (в Самарканд) и «Уральские авиалинии» (в Ташкент). Первый будет выполнять рейсы дважды в неделю, а второй — один раз.

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