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«СМ.Сити» хочет через суд оспорить отказ в праве засыпать часть Абаканской протоки

Часть берега, где планируется создать участок
Часть берега, где планируется создать участок. Иллюстрация: admkrsk.ru

Компания подала в Арбитраж иск к Енисейскому БВУ, которое отказало ей в выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка в районе "Южного берега".

#НОВОСТИ
Компания «Новый город» через суд хочет отменить отказ Енисейского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов выдать ей разрешение на создание искусственного земельного участка на Абаканской протоки Енисея в районе мкр «Южный берег». Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края, куда (в суд) и поступило соответствующее заявление.
 
Енисейское БВУ отказало застройщику в разрешении, сославшись на то, что у него нет таких полномочий, поскольку протоки не включены в перечень водоемов, находящихся в ведении управления. В компании полагают, что такое мнение ошибочно
С позиции заявителя, отсутствие утвержденного перечня водотоков, соответствующих критериям, установленным пунктом 2 части 2 статьи 5 Закона № 246-ФЗ, не освобождает Управление от обязанности по рассмотрению заявлений о выдаче разрешений на создание искусственных земельных участков на таких водных объектах», — рассказали в суде.
Заявление пока не принято к рассмотрению — вопрос решится в ближайшие пять дней.
 
По данным Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, компания «Новый город» входит в группу «СМ.Сити». На ее счету 18 сданных домов в Красноярске и еще 4 строящихся. Окончательный проект создания искусственного земельного участка в означенном месте Абаканской протоки был разработан по заказу «Нового города» в 2020 году. Его площадь составляет 9,46 га. Назначение: строительство жилых и административных зданий. Засыпку планировали начать в 2021-м и закончить в 2024-м. Стройка здесь должна была начаться в 2024-2025 годах.
 
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Автор: Петр Савельев
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