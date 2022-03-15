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«Банкавто»: Санкции сделают российский авторынок наполовину китайским и корейским

«Банкавто»: Санкции сделают российский авторынок наполовину китайским и корейским
Иллюстрация: pkfst.ru

Новая экономическая реальность и поведение европейских автоконцернов может размыть их долю на рынке России. Также пострадают позиции Lada. Освободившееся место займут «азиаты».

#НОВОСТИ
Доля продаж китайских и корейских автомобилей на российском рынке к лету 2022 года может составить порядка 50% против примерно 34% (25% Корея, 9% Китай) на конец февраля. Такой прогноз по результатам исследования рынка дают специалисты «Банкавто» (цифровая платформа для автомобилистов, предлагающая сервисы покупки, продажи, кредитования и др).
 
По их мнению, если февральская статистика российского авторынка еще не зависела от санкций, то мартовская будет разительно отличаться от нее. Причина: приостановка поставок машин и производства в России.
 
Среди компаний, которые поставили на паузу работу с Россией уже сейчас числятся Audi, BMW, Daimler Truck, Ford (коммерческие автомобили), General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Skoda. Их доля на российском рынке в «Банкавто» оценивают примерно в 20%. Сдает позиции и Lada, которая и так испытывала сложности с поставками автокомпонентов из-за рубежа, а теперь и подавно.
Автоконцерны же из Кореи и Китая публично объявили, что они находятся вне санкций по отношению к России.
Усиление санкционного давления и решение западных автопроизводителей участвовать в экономическом бойкотировании России, уже к лету может привести к заметному росту доли продаж корейских и китайских автомобилей: при пессимистическом сценарии (полной остановке продаж западных марок) уже к июню она может превысить 50%, а при оптимистическом 40 — 45%», — уверены в «Банкавто».
Добавим, что, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, по итогу февраля 2022 года продажи концерна Volkswagen в России просели на 18%, Skoda — на 23%, Lada — на 21%. «Китайцы» же только росли: Haval в прибавил в российском сегменте сбыта 65%, Chery — 45%, Geely — 82% (до 2,1 тыс.).
«Банкавто»: Санкции сделают российский авторынок наполовину китайским и корейским 1
 
Автор: Петр Савельев
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