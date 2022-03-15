Масочный режим в Красноярском крае отменен

Еще вчера вечером стало известно, что такой указ готовится. И вот случилось. Теперь маски и прочие средства защиты просто рекомендованы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес очередные изменения в антиковидные указы, сообщает официальный портал правительства региона.

Документы отменяют обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер», — сказано в сообщении.

Напомним, что масочный режим был введен в Красноярском крае весной 2020 года, как мера сдерживания распространения COVID-19. В последний раз пик заболеваемости пришелся на февраль этого года. С тех пор она снизилась в несколько раз. Вероятно, это и послужило причиной отмены.

Как рассказали DK.RU в правительстве, ношение масок и соблюдение дистанции перестанет быть обязательным в Красноярском крае с завтрашнего дня — 16 марта 2022 года.