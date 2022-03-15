ВКонтакте — это то, что мы заслужили

Вижу, как переобуваются многие SMM-спецы, когда-то боготворившие Instagram. Мол, ребят, я ж на самом-то деле спец по ВКонтакте, я там с 2013 сижу, все знаю, велком учиться, сейчас все сделаем.

Ксения Самоцветова, основатель Social Media Company:

— Давайте так, я — технолог. Моя призма — инструмент. Не оцениваю «позиций». Говорю исключительно как спец, работавший с разными площадками (ВК и ОК в их числе) последние 5 лет. Внутри бизнесов и проектов. В интересах бизнесов и людей (называйте их экспертами, лидерами мнений, самозанятыми, как хотите). Внутри сотни аккаунтов. Конечно, с Instagram. Это был наш выбор. Он был осознанный. Я всегда повторяла клиентам, что ни одна другая сеть не монетизирует их товар/услугу за такие бюджеты, которые они готовы тратить, в том отрезке времени, с которого они хотели бы брать отдачу… Не монетизирует так, как Instagram. И сегодня, как профессионал, я не могу развести руками, сообщив, что, знаете, ВКонтакте — шикарная сеть. Нет. Это не так. Я не забираю слов обратно. Сегодня нет альтернативы Instagram. Много факторов в доказательство этому. И перечислять могу бесконечно. Ещё раз повторю, я была внутри тех, кто вкладывал в это личный ресурс, личные деньги, личное время на навык (речь не о гигантских брендах с бюджетами, не о структурах с бюджетами и пресс-службами), речь о людях.

Сегодня я вижу, как переобуваются многие SMM-спецы, когда-то боготворившие Instagram. Мол, ребят, я ж на самом-то деле спец по ВКонтакте, я там с 2013 сижу, все знаю, велком учиться, сейчас все сделаем. Я понимаю, выживать надо. Но будьте честны с людьми, которые вам платили — ВКонтакте не та сеть, которая даст выхлоп прямо сегодня. Сейчас это неочевидно, как минимум.

Что очевидно? Ничего! Телеграмы перегреты, неудобны и будут трансформироваться. Во-первых, опционом (я так понимаю, там дотачивают формат сторис), во-вторых, новыми кумирами. Может раньше телеграм и читали, а сейчас будут смотреть. Да смотрели они больше там, сюда захаживали. Но смотреть-то по-прежнему хотят. А значит блогеры-миллионики, кумиры, те самые инстасамочки вполне конкурентны — сейчас мы не можем знать обратного. В Телеграм нет алгоритмов, есть режим уведомлений, время выкладки и объём постинга, там не системная лента, сложный поиск, там сейчас куча неумех не только в контентщиках, но и вновь зарегистрированных пользователях. Что они будут смотреть? Непонятно. Там дорогие интеграции и маленькая конверсия прироста — ну потому что не может человек читать 500 телеграмов, а 500 подписок мог.

ВКонтакте — из прошлого. Сложно, тяжеловесно. Все по-другому. Но главное, что всегда фиксировала я, работая с платформами в параллель — в ВК была статистика, иногда бешеная, но не было никакой реальной отдачи. Сеть как будто не генерировала эмоцию. Ее невозможно было разогреть. Возможно, все это пока. Поэтому тоже не очевидно.

Другие сети, типа Одноклассников и Яндекс-Дзена не показательны в текущий момент. В ОК не готовая к реальной бизнес-конверсии аудитория. Яндекс-Дзен пока слишком мелок. Они хорошо дополняли. Но самостоятельно — точно нет. Ютуб — да, но сложнейший и дорогущий продакшн, огромная конкуренция. В регионах мало, кто мог себе позволить — и не только в регионах.

Итак, что имеем? Пока турбулентность. Инст не забросить, а вдруг… и аудитория лояльная, чуткая к «коду» ещё там. Все остальное — хаос. Нет доминант. Бросить якорь некуда. Рынок формируется и формируется ли. Забить место — да, а что дальше? Дальше — стратегия. А как ее создать без опор. Пальцем в небо, верить в свою интуицию? Делать все сразу — это ж сколько надо денег.

Что делать? Быть готовым к любому удару. Как? Прежде всего морально, потому что везде соломинку не подстелить. Огромный пласт бизнеса, огромный слой продакшн-индустрии, в том числе блогеры, вложившие колоссальный интеллектуальный, душевный и временной ресурс должны «селиться» ВКонтакте. Видимо это, то что мы заслужили.